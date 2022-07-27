Новые ФСБУ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Новые ФСБУ увеличили количество разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью. Эти разницы возникают из-за различных правил признания активов, обязательств, доходов и расходов в стандартах бухучета и главе 25 Налогового кодекса.
Различий между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью очень много. В 2014 году по заказу ФНС был даже подготовили реестр постоянных и временных разниц, который состоял из 241 разниц.
За прошедшее время поправки в главу 25 НК РФ, позволили ликвидировать лишь 7 разниц.
Но новые ФСБУ по учету запасов, капвложений, основных средств и аренды усилили различия между бухгалтерской и налоговой прибылью.
Именно поэтому «Клерк» сделал онлайн-курс «Практические вопросы применения ПБУ 18/02».
Автор — кандидат экономических наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБР Вера Сокуренко.
Структура курса
В онлайн-курсе 9 модулей. Они содержат 12 видео, конспекты лекций и 3 теста.
Новым ФСБУ в курсе уделили пристальное внимание. Разобрали постоянные и временные разницы, которые возникают из-за ФСБУ по учету запасов, основных средств и аренды.
В материал курса включили схемы и примеры в наглядной форме.
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Руководитель Центра обучения Клерк, Елена Ярушкина