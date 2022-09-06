Курсы Клерка — «живые» продукты

Каждый курс Клерка не статичный материал. Он «живой» и постоянно совершенствуется.

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Курсы Клерка — «живые» продукты

Каждый наш курс повышения квалификации и переподготовки кадров содержит видео и конспекты лекций. Когда наши обучающиеся проходят их, то они всегда пишут чего им не хватило или что им не понятно или что они еще хотят увидеть в том или ином разделе курса. И когда мы получаем такую обратную связь, то мы или переписываем разделы или записываем еще что то чтобы было лучше и качественнее.

Во всех курсах всегда есть запрос на отражение операций в 1С. Именно поэтому наши курсы дополнили модулями по отражению операций в 1С.

В нашем самом популярном курсе Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ в модуль ФСБУ 25/2018 «Аренда»: самый сложный стандарт было добавлено пять видео и конспектов лекций по работе с этим ФСБУ в 1С.

А в курсе Все про НДС: от нуля до сложных моментов появился новый модуль Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3, который содержит девять видео и конспектов лекций по отражению НДС в 1С.

Хочешь разобраться как отражать в 1С ФСБУ 25/2018 и НДС? Тогда приходи на наши курсы повышения квалификации, все расскажем и покажем в программе наглядно. 

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

IT-компании

Если компания раздробила бизнес до 1 июля, новая IT-фирма может платить пониженные взносы

Недавно ослабили условия для налоговых льгот IT-компаний и одновременно ввели новые запреты для льгот. Под них попал реорганизованный бизнес, который раздробился после 1 июля 2022 года.

Повышение квалификации

НДФЛ

Можно ли оплатить переезд удаленному работнику и куда отнести расходы

Два главных правила дистанционного труда — работа не на территории компании и использование Интернета или других средств связи. А у компании есть ряд доп. обязательств, в т. ч. организовать порядок взаимодействия, компенсировать человеку расходы, связанные с работой. Например, оплата интернета, амортизация личной техники, мебель (по необходимости), электричество.

Можно ли оплатить переезд удаленному работнику и куда отнести расходы
Налоговые схемы

Самые опасные налоговые схемы в 2023 году. Не пользуйтесь ими

Рассказываем в статье о схемах, которые доведут главбуха и гендира до уголовных дел, тюрьмы, доначислений налогов на несколько миллионов рублей и разорению бизнеса. Запоминайте, как делать не надо.

Самые опасные налоговые схемы в 2023 году. Не пользуйтесь ими

Мероприятия

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Исполнительное производство

Что делать, когда задолженность по налогам взыскивают с двух сторон

Государство сурово относится к недоимщикам. Взыскать задолженность по налогам с них могут и налоговики, и приставы. Причем нередко они действуют одновременно. А усугубляет все человеческий фактор. Об этом – далее.

Что делать, когда задолженность по налогам взыскивают с двух сторон
НДФЛ

Семь случаев, когда даже неработающий пенсионер должен заплатить налог государству

Принято считать, что неработающий пенсионер не должен платить государству никаких налогов, т. к. он льготник. Но это вовсе не так: в ряде случаев даже у неработающего пенсионера возникают налоговые обязательства.

Семь случаев, когда даже неработающий пенсионер должен заплатить налог государству
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