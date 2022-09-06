Курсы Клерка — «живые» продукты

Каждый наш курс повышения квалификации и переподготовки кадров содержит видео и конспекты лекций. Когда наши обучающиеся проходят их, то они всегда пишут чего им не хватило или что им не понятно или что они еще хотят увидеть в том или ином разделе курса. И когда мы получаем такую обратную связь, то мы или переписываем разделы или записываем еще что то чтобы было лучше и качественнее.

Во всех курсах всегда есть запрос на отражение операций в 1С. Именно поэтому наши курсы дополнили модулями по отражению операций в 1С.

В нашем самом популярном курсе Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ в модуль ФСБУ 25/2018 «Аренда»: самый сложный стандарт было добавлено пять видео и конспектов лекций по работе с этим ФСБУ в 1С.

А в курсе Все про НДС: от нуля до сложных моментов появился новый модуль Учет НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3, который содержит девять видео и конспектов лекций по отражению НДС в 1С.

Хочешь разобраться как отражать в 1С ФСБУ 25/2018 и НДС? Тогда приходи на наши курсы повышения квалификации, все расскажем и покажем в программе наглядно.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»