Мини-курсы для подписчиков «Клерк.Премиум»

Первый выпуск мы открыли для всех и вот его то как раз и можно посмотреть на видео выше. Он был посвящен тому, что безотлагательно нужно сделать работодателям из-за начавшейся частичной мобилизации. При этом мы дали перечень документов, который должен быть у компании в обязательном порядке. А также в этом курсе рассказали о штрафах, которые грозят работодателю, если он не будет вести воинский учет и многое другое.

Чтобы посмотреть следующие мини-курсы, нужно открыть доступ к «Клерк. Премиум» и каждый день смотреть новый мини-курс. Немного приоткрою завесу тайны и расскажу, что там уже есть.

Следующий мини-курс «Как считать зарплату мобилизованным работникам».

Из этого курса вы узнаете:

какие шаги надо сделать и что оформить чтобы выплатить зарплату мобилизованному работнику;

какие льготы сохраняются за мобилизованным работником;

что делать с договором работника;

когда работник должен сообщить о демобилизации.

С темой мобилизации мы уже разобрались, поэтому следующий мини-курс посвящен «Ограничениям для самозанятых».

Самозанятых становится все больше и больше и их активно привлекают работодатели. Однако, у этого режима есть свои ограничения и из этого мини-курсы вы узнаете:

какие ограничения по доходам есть у самозанятых;

можно ли им нанимать персонал;

что делать точно нельзя;

с каких доходов считается налог.

Самой востребованной темой на протяжении уже многих лет является «Топ опасных налоговых схем», чему и посвящен следующий мини-курс.

В этом курсе мы рассказываем:

о самых опасных налоговых схемам;

об ответственности за их применение;

как не попасть под камералку.

Если вы хотите смотреть все выпуски мини-курсов, знать всё самое актуальное и не тратить при этом много времени, получая информацию в кратком и очень удобном формате, то подключайте «Клерк.Премиум» и каждый день у вас будет новый мини-курс в подписке.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»