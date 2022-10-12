Обучение для бухгалтеров

Мини-курсы для подписчиков «Клерк.Премиум»

Каждый день для подписчиков «Клерк.Премиума» выходит новый мини-курс на актуальную тему. Почему мини? Потому что за 3 минуты мы рассказываем все самое актуальное, важное и необходимое. Мини-курсы — это удобный формат для тех, кто загружен работой и кому постоянно не хватает времени.

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Первый выпуск мы открыли для всех и вот его то как раз и можно посмотреть на видео выше. Он был посвящен тому, что безотлагательно нужно сделать работодателям из-за начавшейся частичной мобилизации. При этом мы дали перечень документов, который должен быть у компании в обязательном порядке. А также в этом курсе рассказали о штрафах, которые грозят работодателю, если он не будет вести воинский учет и многое другое.

Чтобы посмотреть следующие мини-курсы, нужно открыть доступ к «Клерк. Премиум» и каждый день смотреть новый мини-курс. Немного приоткрою завесу тайны и расскажу, что там уже есть.

Следующий мини-курс «Как считать зарплату мобилизованным работникам».

Из этого курса вы узнаете:

  • какие шаги надо сделать и что оформить чтобы выплатить зарплату мобилизованному работнику;
  • какие льготы сохраняются за мобилизованным работником;
  • что делать с договором работника;
  • когда работник должен сообщить о демобилизации.

С темой мобилизации мы уже разобрались, поэтому следующий мини-курс посвящен «Ограничениям для самозанятых».

Самозанятых становится все больше и больше и их активно привлекают работодатели. Однако, у этого режима есть свои ограничения и из этого мини-курсы вы узнаете:

  • какие ограничения по доходам есть у самозанятых;
  • можно ли им нанимать персонал;
  • что делать точно нельзя;
  • с каких доходов считается налог.

Самой востребованной темой на протяжении уже многих лет является «Топ опасных налоговых схем», чему и посвящен следующий мини-курс.

В этом курсе мы рассказываем:

  • о самых опасных налоговых схемам;
  • об ответственности за их применение;
  • как не попасть под камералку.

Если вы хотите смотреть все выпуски мини-курсов, знать всё самое актуальное и не тратить при этом много времени, получая информацию в кратком и очень удобном формате, то подключайте «Клерк.Премиум» и каждый день у вас будет новый мини-курс в подписке.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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Обучение для бухгалтеров

Мини-курсы для подписчиков «Клерк.Премиум»

Каждый день для подписчиков «Клерк.Премиума» выходит новый мини-курс на актуальную тему. Почему мини? Потому что за 3 минуты мы рассказываем все самое актуальное, важное и необходимое. Мини-курсы — это удобный формат для тех, кто загружен работой и кому постоянно не хватает времени.

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