Бухгалтер на марафоне желаний. Стыдоба или круто? Часть 1

Под предыдущим постом про Марафон желаний для бухгалтера начались обсуждения, которые повеселили и порадовали. Больше всего насмешил Ветеран спецназа ОГПУ с желанием поменять жену и чтобы недорого! Мой вариант тогда: поменять одного мужа за 40 на двух за 20. buhkompas добавила, что четырех по 10 не предлагать! Короче тема явно актуальная и волнует всех.
Поэтому, вместо обеда, решила познакомиться поближе и рассказать свой опыт участия в самом известном марафоне нашей страны. В результате участия в марафоне для себя сформулировала следующие плюсы.
Марафон — это возможность:
- уделить время ни работе, ни семье, ни друзьям и коллегам, а, наконец то, себе;
- разобраться со своей собственность жизнью, своими желаниями и своими приоритетами;
- эмоционально расслабиться и получить новый опыт;
- прокачать свои навыки и обрести новый опыт;
- изменить свою жизнь и сделать ее лучше.
Почему бухгалтерам нужен марафон?
Да потому что бухгалтера живут в очень высоком темпе с большим уровнем стресса. Изменения законодательства, отчетность, ответственность, невозможность нормально отдыхать и полностью отключиться от работы — все это реальность жизни бухгалтера.
Поэтому бухгалтеру. как никому другому, нужен марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода». Ведущая марафона бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор и автор психологических курсов Ирина Морозова. Даты марафона: с 7 по 11 ноября.
Удели внимание себе!
Позволь себе измениться и изменить свою жизнь.
Сделай шаг навстречу своим желаниям!