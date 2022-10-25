Бухгалтер на марафоне желаний. Стыдоба или круто? Часть 1

Под предыдущим постом про Марафон желаний для бухгалтера начались обсуждения, которые повеселили и порадовали. Больше всего насмешил Ветеран спецназа ОГПУ с желанием поменять жену и чтобы недорого! Мой вариант тогда: поменять одного мужа за 40 на двух за 20. buhkompas добавила, что четырех по 10 не предлагать! Короче тема явно актуальная и волнует всех.

Поэтому, вместо обеда, решила познакомиться поближе и рассказать свой опыт участия в самом известном марафоне нашей страны. В результате участия в марафоне для себя сформулировала следующие плюсы.

Марафон — это возможность:

уделить время ни работе, ни семье, ни друзьям и коллегам, а, наконец то, себе;

разобраться со своей собственность жизнью, своими желаниями и своими приоритетами;

эмоционально расслабиться и получить новый опыт;

прокачать свои навыки и обрести новый опыт;

изменить свою жизнь и сделать ее лучше.

Почему бухгалтерам нужен марафон?

Да потому что бухгалтера живут в очень высоком темпе с большим уровнем стресса. Изменения законодательства, отчетность, ответственность, невозможность нормально отдыхать и полностью отключиться от работы — все это реальность жизни бухгалтера.

Поэтому бухгалтеру. как никому другому, нужен марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода». Ведущая марафона бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор и автор психологических курсов Ирина Морозова. Даты марафона: с 7 по 11 ноября.

Удели внимание себе!

Позволь себе измениться и изменить свою жизнь.

Сделай шаг навстречу своим желаниям!

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»