Обучение для бухгалтеров

5 дней бухпрокачки. Часть 3

Сейчас чувствую себя как ребенок перед Новым годом: жду с нетерпением, хочу увидеть, в предвкушении. И все потому что на Клерке запускаем первый бухгалтерский марафон.

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Марафон Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода пройдет с 7 по 11 ноября – это 5 рабочих дней.

5 дней мы проведем вместе с теми кто хочет изменить свою жизнь, кто смелый, кто хочет сделать шаги навстречу своей лучшей жизни!

Марафон Прокачка карьеры – это:

  • 5 дней на платформе Клерка и в канале Телеграм;
  • каждое утро в 10:00 Мск короткое видео + рабочие материалы и задание;
  • в пятницу в 12:00 Мск прямой эфир с разборами всех вопросов;
  • обратная связь по домашним заданиям, сделанным в день выхода задания.

1 день. Определяем главную цель. Посмотрим на сферы вашей жизни и определим одну, прокачка в которой качественно улучшит вашу жизнь.

2 день. Какие навыки качать в текущей ситуации, чтобы расти в доходе?

3 день. Строим диалог с директором. Получите алгоритм переговоров, чтобы получить повышение в должности, прибавку к зарплате, обосновать переход на удаленку, согласовать еще одного сотрудника в бухгалтерию, соблюдение которого работает в 97 случаев из 100.

4 день. Как продавать свои услуги через резюме? Разберем, что важно учесть при составлении резюме и сопроводительного письма, чтобы именно ваше резюме выбрали среди сотен откликов.

5 день. Эфир с разбором вопросов. Разберем все поступившие домашние задания и вопросы.

Получите инструменты для прокачки карьеры.

Сделайте шаг навстречу своей мечте!

Готовы? Поехали!

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»
Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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