Новое обучение для бухгалтеров по годовой отчетности 2022. Клерк.Аттестация

Курс про годовую отчетность за 2022 год дает все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно, ознакомит бухгалтеров с изменениями 2023 года.
Обучение онлайн 1 месяц. Видео, конспекты, образцы заполнения для скачивания, тесты. Онлайн встреча с преподавателем. Чат в телеграм с куратором, чтобы задавать любые вопросы по отчетности. Первый поток стартует 12 декабря. Посмотрите программу и запишитесь на курс.
Зачем вам этот курс?
Чтобы без проблем «сдаться» за год по всем налогам, взносам и прочей отчетности.
Изменений очень много: поменялись практически все декларации и расчеты. Про бухотчетность из-за новых ФСБУ и говорить не стоит. Курс точно нужен всем бухгалтерам.
Бухгалтеру не надо переживать и собирать информацию по разным источникам – ВСЕ в одном курсе ПО ВСЕМ видам отчетности.
Оставить заявку на курс можно тут.
По итогам курса слушатели получат три документа (!)
- Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО
- Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров
- Сертификат ИПБ на 40 часов
Все три этих документа придут вам по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.
В чем ценность Удостоверения аттестованного участника? Особый статус в профессии. Удостоверение подписывает Председатель Аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия состоит из именитых представителей бухгалтерской отрасли: разработчики нормативных документов для бухгалтеров, главбухи крупнейших компаний, профессора и другие уважаемые участники.
Зачем вам Удостоверение аттестованного участника
- Покажет экспертность
- Выдвинет на новый уровень среди коллег
- Обеспечит конкурентное преимущество на рынке труда
- Статус обладателя увидит работодатель и другие пользователи
Это самый масштабный курс «Клерка» в части преподавательского состава
- звездный аудитор, главный методолог страны по годовой бухотчетности Альмин Моисеевич Рабинович
- специалист по ФСБУ и отражению их в отчетности Вера Сокуренко
- эксперт по всем видам отчетности по сотрудникам и кадровым изменениям Елена Пономарева
- ведущий эксперт «Клерка» по заполнению деклараций Надежда Камышева
- налоговый адвокат, партнер крупнейшей юридической фирмы, эксперт по поправкам в НК РФ Екатерина Болдинова