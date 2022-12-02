Отчетность

Новое обучение для бухгалтеров по годовой отчетности 2022. Клерк.Аттестация

Расскажу, как мы выпустили уникальную программу повышения квалификации с практическим уклоном.

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Новое обучение для бухгалтеров по годовой отчетности 2022. Клерк.Аттестация

Курс про годовую отчетность за 2022 год дает все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно, ознакомит бухгалтеров с изменениями 2023 года.

Обучение онлайн 1 месяц. Видео, конспекты, образцы заполнения для скачивания, тесты. Онлайн встреча с преподавателем. Чат в телеграм с куратором, чтобы задавать любые вопросы по отчетности. Первый поток стартует 12 декабря. Посмотрите программу и запишитесь на курс.

Зачем вам этот курс?

Чтобы без проблем «сдаться» за год по всем налогам, взносам и прочей отчетности.

Изменений очень много: поменялись практически все декларации и расчеты. Про бухотчетность из-за новых ФСБУ и говорить не стоит. Курс точно нужен всем бухгалтерам.

Бухгалтеру не надо переживать и собирать информацию по разным источникам – ВСЕ в одном курсе ПО ВСЕМ видам отчетности.

Оставить заявку на курс можно тут.

По итогам курса слушатели получат три документа (!)

  • Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО
  • Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров
  • Сертификат ИПБ на 40 часов

Все три этих документа придут вам по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.

В чем ценность Удостоверения аттестованного участника? Особый статус в профессии. Удостоверение подписывает Председатель Аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия состоит из именитых представителей бухгалтерской отрасли: разработчики нормативных документов для бухгалтеров, главбухи крупнейших компаний, профессора и другие уважаемые участники.

Зачем вам Удостоверение аттестованного участника

  • Покажет экспертность
  • Выдвинет на новый уровень среди коллег
  • Обеспечит конкурентное преимущество на рынке труда
  • Статус обладателя увидит работодатель и другие пользователи

Это самый масштабный курс «Клерка» в части преподавательского состава

  • звездный аудитор, главный методолог страны по годовой бухотчетности Альмин Моисеевич Рабинович
  • специалист по ФСБУ и отражению их в отчетности Вера Сокуренко
  • эксперт по всем видам отчетности по сотрудникам и кадровым изменениям Елена Пономарева
  • ведущий эксперт «Клерка» по заполнению деклараций Надежда Камышева
  • налоговый адвокат, партнер крупнейшей юридической фирмы, эксперт по поправкам в НК РФ Екатерина Болдинова

Записывайтесь на поток.

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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