Новое обучение для бухгалтеров по годовой отчетности 2022. Клерк.Аттестация

Курс про годовую отчетность за 2022 год дает все навыки для легкой и безрисковой сдачи отчетности. И что особенно важно, ознакомит бухгалтеров с изменениями 2023 года.

Обучение онлайн 1 месяц. Видео, конспекты, образцы заполнения для скачивания, тесты. Онлайн встреча с преподавателем. Чат в телеграм с куратором, чтобы задавать любые вопросы по отчетности. Первый поток стартует 12 декабря. Посмотрите п рограмму и запишитесь на курс.

Зачем вам этот курс?

Чтобы без проблем «сдаться» за год по всем налогам, взносам и прочей отчетности.

Изменений очень много: поменялись практически все декларации и расчеты. Про бухотчетность из-за новых ФСБУ и говорить не стоит. Курс точно нужен всем бухгалтерам.

Бухгалтеру не надо переживать и собирать информацию по разным источникам – ВСЕ в одном курсе ПО ВСЕМ видам отчетности.

Оставить заявку на курс можно тут.

По итогам курса слушатели получат три документа (!)

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров

Сертификат ИПБ на 40 часов

Все три этих документа придут вам по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.

В чем ценность Удостоверения аттестованного участника? Особый статус в профессии. Удостоверение подписывает Председатель Аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия состоит из именитых представителей бухгалтерской отрасли: разработчики нормативных документов для бухгалтеров, главбухи крупнейших компаний, профессора и другие уважаемые участники.

Зачем вам Удостоверение аттестованного участника

Покажет экспертность

Выдвинет на новый уровень среди коллег

Обеспечит конкурентное преимущество на рынке труда

Статус обладателя увидит работодатель и другие пользователи

Это самый масштабный курс «Клерка» в части преподавательского состава

звездный аудитор, главный методолог страны по годовой бухотчетности Альмин Моисеевич Рабинович

специалист по ФСБУ и отражению их в отчетности Вера Сокуренко

эксперт по всем видам отчетности по сотрудникам и кадровым изменениям Елена Пономарева

ведущий эксперт «Клерка» по заполнению деклараций Надежда Камышева

налоговый адвокат, партнер крупнейшей юридической фирмы, эксперт по поправкам в НК РФ Екатерина Болдинова

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