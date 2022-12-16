Бухгалтеры всей страны, объединяйтесь!

Клерк – это сила!
Клерк давно не просто сайт, где есть полезная и актуальная информация. Клерк – это прежде всего площадка для бухгалтера, где можно высказать свое профессиональное мнение в своем Блоге, где можно узнать мнение других в Чате, задать вопрос в Консультациях и получить ответ, да и просто стиль повседневной жизни многих бухгалтеров.
Именно поэтому Клерк объединяет всех бухгалтеров в Сообщество профессиональных бухгалтеров. Это наше сообщество профессионалов!
Сообщество профессиональных бухгалтеров
Это элитная каста представителей бухгалтерской профессии, которые помогут, поддержат, ответят на вопросы, дадут новые навыки, порекомендуют новую более высокооплачиваемую работу и многое другое.
Поэтому жми на кнопку Вступить в сообщество и воспользуйся всеми преимуществами закрытого элитного клуба.
Аттестационная комиссия
Возглавляют Сообщество профессиональных бухгалтеров самые именитые и видные представители бухгалтерской профессии, которые вошли в аттестационную комиссию. Сюда вошли представители науки и практики, которые достигли большого признания в профессии.
Членами аттестационной комиссии стали от науки два доктора экономических наук и профессора и два кандидата экономических наук, по учебникам которых выросло и воспиталось миллионы бухгалтеров нашей страны.
Один из кандидатов экономических наук – ваш покорных слуга))) И для меня это огромная честь и радость.
Представителями практики стали виднейшие бухгалтеры и аудиторы страны, которые имеют множество профессиональных наград и достижений.
Аттестация
Сейчас формируется реестр профессиональных бухгалтеров. Каждый может заявить о себе и о своих достижениях. Это самый крутой способ заявить о себе как о профессионале, добавить еще один пункт в свое резюме.
При этом в Сообществе отображаются навыки бухгалтера по разным сферам и их можно прокачать и увеличить при прохождении обучения.
Сейчас можно пройти аттестацию по Годовой отчетности за 2022 год и получить сразу три документа:
Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО;
Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров;
Сертификат ИПБ России на 40 часов.
Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.
Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»