Бухгалтеры всей страны, объединяйтесь!

Клерк – это сила!

Клерк давно не просто сайт, где есть полезная и актуальная информация. Клерк – это прежде всего площадка для бухгалтера, где можно высказать свое профессиональное мнение в своем Блоге, где можно узнать мнение других в Чате, задать вопрос в Консультациях и получить ответ, да и просто стиль повседневной жизни многих бухгалтеров.

Именно поэтому Клерк объединяет всех бухгалтеров в Сообщество профессиональных бухгалтеров. Это наше сообщество профессионалов!

Сообщество профессиональных бухгалтеров

Это элитная каста представителей бухгалтерской профессии, которые помогут, поддержат, ответят на вопросы, дадут новые навыки, порекомендуют новую более высокооплачиваемую работу и многое другое.

Поэтому жми на кнопку Вступить в сообщество и воспользуйся всеми преимуществами закрытого элитного клуба.

Аттестационная комиссия

Возглавляют Сообщество профессиональных бухгалтеров самые именитые и видные представители бухгалтерской профессии, которые вошли в аттестационную комиссию. Сюда вошли представители науки и практики, которые достигли большого признания в профессии.

Членами аттестационной комиссии стали от науки два доктора экономических наук и профессора и два кандидата экономических наук, по учебникам которых выросло и воспиталось миллионы бухгалтеров нашей страны.

Один из кандидатов экономических наук – ваш покорных слуга))) И для меня это огромная честь и радость.

Представителями практики стали виднейшие бухгалтеры и аудиторы страны, которые имеют множество профессиональных наград и достижений.

Аттестация

Сейчас формируется реестр профессиональных бухгалтеров. Каждый может заявить о себе и о своих достижениях. Это самый крутой способ заявить о себе как о профессионале, добавить еще один пункт в свое резюме.

При этом в Сообществе отображаются навыки бухгалтера по разным сферам и их можно прокачать и увеличить при прохождении обучения.

Сейчас можно пройти аттестацию по Годовой отчетности за 2022 год и получить сразу три документа:

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО;

Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров;

Сертификат ИПБ России на 40 часов.

Все три этих документа придут слушателю по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»