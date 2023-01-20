Книги для бухгалтеров теперь на «Клерке»: от ФСБУ 25/2018 Аренда до криптовалюты

Когда проходят вебинары, то лекторы очень часто дают дополнительные материалы. Именно они стали основой для издания книг на «Клерке».

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Криптовалюта, NFT, ЦФА и Метавселенная

Если вас интересует как устроен рынок криптовалюты в РФ и как на нем заработать, как сейчас проводятся операции с криптовалютой, какие разновидности бывают, что можно и нельзя делать с криптой в России, а также как это все отразить в учете и как это облагается налогами, то тогда нужна книга Бухучет и налогообложение в РФ: криптовалюты, NFT, ЦФА операции в Метавселенной 2022-2023.

Автором книги является Евгений Сивков к.э.н., аудитор, налоговый консультант, член союза писателей РФ, член палаты налоговых консультантов

Виртуальные остатки ТМЦ

У многих компаний на остатке висят ТМЦ, которых по факту нет. Почему так происходит? А главное, что делать в такой ситуации? На этот вопрос отвечает книга Сивкова Е. Виртуальные остатки ТМЦ или как списать в учете то, чего нет.

В книге разобраны:

Причины возникновения «виртуальных остатков». Какая ответственность существует если с виртуальными остатками ничего не делать. Способы «самозащиты» бухгалтера. Как исправить ситуацию с виртуальными остатками. Реальные ситуации и идеи для их разрешения.

Аренда по ФСБУ 25/2018

А если вы в ужасе от ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и нужен понятный алгоритм действий для арендатора с инструментом расчетов и проводок, то это все есть в книге Аренда по ФСБУ 25/2018: инструкция для арендатора.

Автор книги Вера Сокуренко, канд. экон. наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Книга поможет:

разобраться попадает ли ваш договор аренды под ФСБУ 25/2018;

определить состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018;

определить срок аренды;

оценить возможность учитывать аренду упрощенным способом;

сделать оценку обязательств по аренде;

сделать оценку права пользования активом;

рассчитать проценты по арендному обязательству;

рассчитать показатели аренды по ФСБУ 25/2018 в таблице Excel.

К книге прилагается таблица Excel, которую можно скачать и использовать для расчетов, а также в ней есть все бухгалтерские проводки по отражению аренды у арендатора и отражению возникающих отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18/02.

Это просто уникальный готовый инструмент, которым легко пользоваться. Все разобрано просто по полочкам. Берите и пользуйтесь!

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»