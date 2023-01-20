Книги для бухгалтеров теперь на «Клерке»: от ФСБУ 25/2018 Аренда до криптовалюты

Когда проходят вебинары, то лекторы очень часто дают дополнительные материалы. Именно они стали основой для издания книг на «Клерке».
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Криптовалюта, NFT, ЦФА и Метавселенная
Если вас интересует как устроен рынок криптовалюты в РФ и как на нем заработать, как сейчас проводятся операции с криптовалютой, какие разновидности бывают, что можно и нельзя делать с криптой в России, а также как это все отразить в учете и как это облагается налогами, то тогда нужна книга Бухучет и налогообложение в РФ: криптовалюты, NFT, ЦФА операции в Метавселенной 2022-2023.
Автором книги является Евгений Сивков к.э.н., аудитор, налоговый консультант, член союза писателей РФ, член палаты налоговых консультантов
Виртуальные остатки ТМЦ
У многих компаний на остатке висят ТМЦ, которых по факту нет. Почему так происходит? А главное, что делать в такой ситуации? На этот вопрос отвечает книга Сивкова Е. Виртуальные остатки ТМЦ или как списать в учете то, чего нет.
В книге разобраны:
Причины возникновения «виртуальных остатков».
Какая ответственность существует если с виртуальными остатками ничего не делать.
Способы «самозащиты» бухгалтера.
Как исправить ситуацию с виртуальными остатками.
Реальные ситуации и идеи для их разрешения.
Аренда по ФСБУ 25/2018
А если вы в ужасе от ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и нужен понятный алгоритм действий для арендатора с инструментом расчетов и проводок, то это все есть в книге Аренда по ФСБУ 25/2018: инструкция для арендатора.
Автор книги Вера Сокуренко, канд. экон. наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России.
Книга поможет:
разобраться попадает ли ваш договор аренды под ФСБУ 25/2018;
определить состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018;
определить срок аренды;
оценить возможность учитывать аренду упрощенным способом;
сделать оценку обязательств по аренде;
сделать оценку права пользования активом;
рассчитать проценты по арендному обязательству;
рассчитать показатели аренды по ФСБУ 25/2018 в таблице Excel.
К книге прилагается таблица Excel, которую можно скачать и использовать для расчетов, а также в ней есть все бухгалтерские проводки по отражению аренды у арендатора и отражению возникающих отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18/02.
Это просто уникальный готовый инструмент, которым легко пользоваться. Все разобрано просто по полочкам. Берите и пользуйтесь!
Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»