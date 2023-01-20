Бухгалтерия

Книги для бухгалтеров теперь на «Клерке»: от ФСБУ 25/2018 Аренда до криптовалюты

Вы любите читать или смотреть? Если вам проще быстро прочитать и тут же взять все самое важное и нужное, то вэлком в новую рубрику Книги.

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Книги для бухгалтеров теперь на «Клерке»: от ФСБУ 25/2018 Аренда до криптовалюты
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Когда проходят вебинары, то лекторы очень часто дают дополнительные материалы. Именно они стали основой для издания книг на «Клерке».

Сейчас в рубрике Книги:

Криптовалюта, NFT, ЦФА и Метавселенная

Если вас интересует как устроен рынок криптовалюты в РФ и как на нем заработать, как сейчас проводятся операции с криптовалютой, какие разновидности бывают, что можно и нельзя делать с криптой в России, а также как это все отразить в учете и как это облагается налогами, то тогда нужна книга Бухучет и налогообложение в РФ: криптовалюты, NFT, ЦФА операции в Метавселенной 2022-2023.

Автором книги является Евгений Сивков к.э.н., аудитор, налоговый консультант, член союза писателей РФ, член палаты налоговых консультантов

Виртуальные остатки ТМЦ

У многих компаний на остатке висят ТМЦ, которых по факту нет. Почему так происходит? А главное, что делать в такой ситуации? На этот вопрос отвечает книга Сивкова Е. Виртуальные остатки ТМЦ или как списать в учете то, чего нет.

В книге разобраны:

  1. Причины возникновения «виртуальных остатков».

  2. Какая ответственность существует если с виртуальными остатками ничего не делать.

  3. Способы «самозащиты» бухгалтера.

  4. Как исправить ситуацию с виртуальными остатками.

  5. Реальные ситуации и идеи для их разрешения.

Аренда по ФСБУ 25/2018

А если вы в ужасе от ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и нужен понятный алгоритм действий для арендатора с инструментом расчетов и проводок, то это все есть в книге Аренда по ФСБУ 25/2018: инструкция для арендатора.

Автор книги Вера Сокуренко, канд. экон. наук, доцент, аттестованный преподаватель ИПБ России.

Книга поможет:

  • разобраться попадает ли ваш договор аренды под ФСБУ 25/2018;

  • определить состав платежей, подлежащих учету в рамках ФСБУ 25/2018;

  • определить срок аренды;

  • оценить возможность учитывать аренду упрощенным способом;

  • сделать оценку обязательств по аренде;

  • сделать оценку права пользования активом;

  • рассчитать проценты по арендному обязательству;

  • рассчитать показатели аренды по ФСБУ 25/2018 в таблице Excel.

К книге прилагается таблица Excel, которую можно скачать и использовать для расчетов, а также в ней есть все бухгалтерские проводки по отражению аренды у арендатора и отражению возникающих отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18/02.

Это просто уникальный готовый инструмент, которым легко пользоваться. Все разобрано просто по полочкам. Берите и пользуйтесь!

Елена Ярушкина, руководитель центра обучения «Клерк»

Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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