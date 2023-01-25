ЕНП и ЕНС в 1С: Бухгалтерия 8.3: срочная инструкция

Начиная с 2023 года в задачах организации (раздел «Главное» / «Задачи организации») появились новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов и взносов.

1С. Задачи организации

План счетов

В план счетов добавлен счет 68.90 «Единый налоговый счет» для учета уплаты и зачета единого налогового платежа. Налоги, страховые взносы и сборы, как и ранее, начисляйте на соответствующие счета учета. Далее взаиморасчеты по налогам и санкциям перенесите на сч. 68.90 при выполнении операций по ЕНС.

Счет 68.90 «Единый налоговый счет»

Документы для работы с ЕНС

В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 в разделе «Операции» расположен механизм для работы с Единым налоговым счетом, который включает в себя:

«Уведомления» – возможность создавать уведомления об исчисленных суммах;

«Операции» – возможность создать операции по ЕНС;

«Помощник перехода на ЕНС» – для ввода начального остатка на ЕНС.

Посмотрите, что про ЕНП проходят бухгалтеры на курсе экспресс-курсе повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С+образцы заполнения уведомления и платежки».

Данные документы предназначены для ручного отражения операций. Для того, чтобы программа заполняла документы автоматически – оформляйте документы из списка «Задачи организации».

Документы для работы с ЕНС

Ввод начального остатка на ЕНС

Ввод входящего начального остатка на ЕНС автоматизирован. Воспользуйтесь для этого специальным помощником, который так и называется «Помощник перехода на ЕНС». Будет сформировано входящее сальдо на едином налогом счете 68.90. Предварительно проведите сверку расчетов с ФНС.

ЕНС в 1С

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