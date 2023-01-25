ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП и ЕНС в 1С: Бухгалтерия 8.3: срочная инструкция

Главной бухгалтерской темой 2023 года является переход на ЕНП и ЕНС. В связи с этим в программе 1С произошли изменения. Рассмотрим, как реализованы нововведения в программе «1С Бухгалтерия 8.3».

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Начиная с 2023 года в задачах организации (раздел «Главное» / «Задачи организации») появились новые сроки сдачи отчетности и уплаты налогов и взносов.

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1С. Задачи организации

План счетов

В план счетов добавлен счет 68.90 «Единый налоговый счет» для учета уплаты и зачета единого налогового платежа. Налоги, страховые взносы и сборы, как и ранее, начисляйте на соответствующие счета учета. Далее взаиморасчеты по налогам и санкциям перенесите на сч. 68.90 при выполнении операций по ЕНС.

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Счет 68.90 «Единый налоговый счет»

Документы для работы с ЕНС

В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 в разделе «Операции» расположен механизм для работы с Единым налоговым счетом, который включает в себя:

  • «Уведомления» – возможность создавать уведомления об исчисленных суммах;

  • «Операции» – возможность создать операции по ЕНС;

  • «Помощник перехода на ЕНС» – для ввода начального остатка на ЕНС.

Посмотрите, что про ЕНП проходят бухгалтеры на курсе экспресс-курсе повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С+образцы заполнения уведомления и платежки».

Данные документы предназначены для ручного отражения операций. Для того, чтобы программа заполняла документы автоматически – оформляйте документы из списка «Задачи организации».

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Документы для работы с ЕНС

Ввод начального остатка на ЕНС

Ввод входящего начального остатка на ЕНС автоматизирован. Воспользуйтесь для этого специальным помощником, который так и называется «Помощник перехода на ЕНС». Будет сформировано входящее сальдо на едином налогом счете 68.90. Предварительно проведите сверку расчетов с ФНС.

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ЕНС в 1С
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У ЕНП слишком много нюансов. Поэтому мы сделали экспресс-курс повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С+образцы заполнения уведомления и платежки». Старт потока каждый день: чтобы максимальное количество бухгалтеров смогли оперативно изучить ЕНП.

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Елена Ярушкина
Елена Ярушкина
Продюсер-методолог в Клерк

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