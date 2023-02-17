Что делать ИП и самозанятым с ЕНП

Узнать все про ЕНП и ЕНС организациям, ИП и самозанятым, а также скачать образцы документов можно в онлайн-курсе ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых. Ну а сейчас немного остановимся только на самозанятых и ИП.

Самозанятые

У самозанятых есть право выбора:

платить налог как раньше через приложение «Мой налог»;

платить налог в составе ЕНП, сделав платежку в личном кабинете.

То есть, самозанятым можно платить налог как платили ранее и не включаться в суету с ЕНП. Единственное, что надо учесть - в платежке теперь, как и у всей страны, должны стоять реквизиты УФК по Тульской области.

В приложении получатель уже настроен, так что остается только уплатить налог, который начисляют налоговики.

Срок уплаты НПД изменился. Теперь это 28 число каждого месяца.

За просрочку по-прежнему начисляют пени, но теперь нет пеней на конкретный налог (НПД). Пени начисляют на совокупную недоимку по всем налогам.

Индивидуальные предприниматели

ИП должны платить свои налоги в составе ЕНП. Причем некоторые налоги платят авансом и на момент уплаты налоговики не знают, сколько начислено. Так получается при уплате аванса по УСН за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев.

И чтобы они это знали, надо подать уведомление по об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (КНД 1110355). По нему налоговики начислят ИП налог.

Подать уведомление можно как электронно, так и на бумаге. Срок сдачи – до 25 числа того месяца, на который приходится срок уплаты налога.

ИП платит налог по УСН, а также остальные налоги (например, за сотрудников, за свое авто и т. д.) на ЕНС. Получив уведомление от ИП, налоговики узнают, что 28 апреля будет начислен аванс по УСН. И 28 апреля они спишут с ЕНС эту сумму.

Если же не оповестить их об этом, то сумма уплаченного аванса продолжит числиться на ЕНС до дня сдачи декларации (то есть, целый год). Потом налоговики получат декларацию, начислят этот аванс и насчитают на него пени. Своевременная уплата аванса не спасет от начисления пеней, потому что пока платеж никак не обозначен в качестве аванса по УСН, его как бы нет.

Фиксированные взносы

ИП на УСН «доходы» и ИП на ПСН уменьшают налоги на фиксированные взносы. Поэтому для них важно, чтобы факт уплаты взносов был задокументирован. Но по фиксированным взносам уведомления не сдаются.

Чтобы как-то обозначить, что уплаченные деньги – это взносы, можно воспользоваться одним из двух вариантов.

1 вариант – подать заявление на зачет ЕНП в счет взносов.

Это заявление (КНД 1150057) можно подать только электронно: по ТКС (это платно) или через личный кабинет. В этом случае ИП понадобится электронная подпись.

2 вариант – сделать платежку-уведомление.

ФНС выпустила письмо от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@, в котором описала новый алгоритм уменьшения налога по УСН на взносы ИП.

ИП может делать платежки, которые будут считаться уведомлениями (с КБК фиксированных взносов).

Если из платежки можно однозначно определить, что это фиксированный взнос за 2023 год, то информация о совокупной обязанности по этому взносу определят по данным этой платежки.

При этом надо следить, чтобы на ЕНС всегда было положительное сальдо в размере взносов (пока не наступит их срок уплаты по НК РФ).

Ну а все подробно можно посмотреть, почитать и даже скачать в онлайн-курсе ЕНП и ЕНС организаций, ИП и самозанятых.