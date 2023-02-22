Как настроить в 1С работу с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Внимание! Полный мануал работы с ПБУ 18/02 в 1С подробно разобран в онлайн-курсе ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 1С: Бухгалтерия 8.3.

План счетов

При применении балансового метода (на основе Рекомендации № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» Фонда НРБУ БМЦ) в план счетов добавлены субсчета к счету 99.02 «Налог на прибыль»:

99.02.Т «Текущий налог на прибыль» (соответствует строке 2411 отчета о финансовых результатах и налогу по декларации, корреспондирует со счетом 68.04.1 «Расчеты с бюджетом» при выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль»);

99.02.О «Отложенный налог на прибыль» (соответствует строке 2412 отчета о финансовых результатах, корреспондирует со счетами 09 «Отложенные налоговые активы» (ОНА) и 77 «Отложенные налоговые обязательства» (ОНО) при выполнении регламентной операции «Расчет отложенного налога по ПБУ 18»).

План счетов

Учетная политика

Настройки учетной политики в рамках применения ПБУ 18/02. Если организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 поддерживается три варианта учета отложенных налогов. При любом варианте рассчитанная сумма налога на прибыль будет одинакова. Отличия заключаются в алгоритмах расчета, в составе регламентных операций.

Настройки учетной политики в рамках ПБУ 18/02

Если организация не применяет ПБУ 18, то вам необходимо установить флажок «Не ведется». Не применять ПБУ 18/02 могут субъекты малого предпринимательства и некоммерческие организации.

При применении балансового метода постоянные и временные разницы не отражаются. Отложенный налог на отчетную дату рассчитывается как произведение сальдо временных разниц по виду актива (обязательства) и текущей ставки налога. Проводки формируются исходя из сравнения отложенного налога, рассчитанного на отчетную дату, и отложенного налога, рассчитанного на начало года, с учетом уже отраженного в текущем периоде отложенного налога.

Временные разницы определяются по каждому виду активов и обязательств как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату. Суммы постоянного налогового дохода (ПНД) и постоянного налогового расхода (ПНР) отдельными проводками не отражаются, а определяются расчетным путем как разница между условным расходом (доходом) по налогу на прибыль и расходом по налогу на прибыль (суммы ПНР и ПНД уже учтены при расчете текущего налога). Сумма условного расхода (дохода) отдельной проводкой также не отражается.

Также настройте параметры учетной политики по налогу на прибыль. Для этого в разделе «Главное» откройте настройки налогов и отчетов и на закладке «Налог на прибыль».

Настройки налогов и отчетов

В настройках налога на прибыль выберите метод начисления амортизации, способ погашения стоимости спецодежды и спецоснастки, способ формирования стоимости продукции, работ, услуг. Также можно настроить формировать или нет резервы по сомнительным долгам по правилам ст. 266 НК РФ.

При необходимости выберите номенклатурные группы, выручка по которым будет отражаться в декларации в составе выручки от реализации товаров (услуг) собственного производства.

Справочники

Обратите внимание на два справочника по налогу на прибыль в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Это справочники «Статьи затрат» и «Прочие доходы и расходы».

Справочник «Статьи затрат» показывает связь между расходами в бухгалтерском и налоговом учете. Располагается он в разделе «Справочники» / «Статьи затрат».

Для каждого элемента справочника «Статьи затрат» необходимо определить наименование статьи затрат и соответствующий вид расхода в налоговом учете. Выбор статьи затрат – это аналитический учет затрат организации в бухгалтерском учете и группировка затрат в налоговых регистрах, декларации по налогу на прибыль. Вид расхода необходимо выбрать из готового списка, редактировать который нельзя.

Элемент справочника «Статьи затрат»

Практические примеры

Практические примеры применения положений ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 1С разобраны в онлайн-курсе ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 1С: Бухгалтерия 8.3. Курс подготовил сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С: Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров.

В рамках курса разобраны примеры учета нормируемых расходов на рекламу, расходов добровольного медицинского страхования и расходов, примеры с безвозмездным поступлением основного средства, по валютным операция и многие другие. А также в онлайн-курсе ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в 1С: Бухгалтерия 8.3 разобран расчет налога на прибыль в декларации по налогу на прибыль. Оставляйте ниже свои контакты, мы расскажем подробно про курс.