Штраф за неуведомление о приеме на работу экс-налоговика

Коллеги по Палате поделились интересной информацией.

В свете проходящей модернизации налоговых органов и увеличения количества анкет «бывших» на сайтах поиска работы, хочется напомнить нанимателям....

Взяли на работу экс-налоговика? Сообщать о приеме бывшего налоговика нужно его бывшему нанимателю даже в тех случаях, когда новая работа не связана с функциями по государственной службе.

Штраф грозит работодателям и заказчикам, заключившим договор с бывшим муниципальным или госслужащим и не направившим в 10-дневный срок уведомление об этом по месту работы на госслужбе, если с даты увольнения прошло менее двух лет.

В таком случае они нарушают требование ч. 4 ст. 12 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

Штраф по статье 19.29 КоАП:

Для граждан штраф составляет 2-4 тыс. руб .

. для должностных лиц – 20-50 тыс .

. для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Срок давности привлечения к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП составляет 6 лет.

Обратите внимание на формулировки: под штраф попадают не только трудовые договоры, но и договоры гражданско-правового характера.

То есть включая договоры с самозанятыми и ИП. Помните об этом, заключая договоры с налоговыми консультантами «из бывших».