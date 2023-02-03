Ты ж бухгалтер: посвящение профессии

Нашла на просторах интернета. К вашему вниманию: посвящается профессии «Ты ж бухгалтер».

Приглашаю отвлечься от дел насущных и улыбнуться.

Практически поэма «Ты ж бухгалтер» (к сожалению, автор мне не известен).

Тыжбухгалтер – это такой странный человек, обучавшийся в неизвестном ВУЗе, сочетающий в себе сотню профессий.

Тыжбухгалтеру не нужны статьи и законодательство – они у него в голове, все-все, включая законы царского режима, уголовный кодекс Америки, и международные стандарты бухгалтерского учета побуквенно.

Тыжбухгалтер обязан знать не только положения по бухгалтерскому учету наизусть с первой редакции и по сей день, но и все законодательство, включая бухгалтерское, уголовное, административное и т.д., и не только РФ, но и мировое. И цитировать его, конечно, с ходу, с любого места, в любое время суток, по заказу – вот со второй главы, с третьего параграфа, пятого пункта, десятого подпункта, второй строчки.

Тыжбухгалтер горит желанием вычислять среднемесячный заработок каждого пожелавшего, мечтает денно и нощно рассчитывать пособия по больничному и отпускные двоюродной сестры вашей троюродной тетушки, натаскивать к ЕГЭ по математике, бесплатно, конечно, друга вашего внучатого племянника и дочь от первого брака второго мужа вашей сестрички.

Тыжбухгалтер знает как заполнить любую форму, содержащую цифры, от статистической до проектно-сметной, как составить письмо в органы госуправления, и какие документы каждый из органов требует предоставить.

Тыжбухгалтер всегда знает что имел ввиду ваш начальник, когда обещал вам определенный размер заработка при приеме на работу, обязательно помнит показания вашего спидометра в прошлом году, когда помогал вам заполнять путевой лист, и, конечно же, знает, как правильно должен быть составлен любой договор. Контекст ему, конечно, не нужен, о чем речь! Хватит просто: «надо срок три дня писать или тридцать?!»

Тыжбухгалтер никогда не может допустить ошибки в расчетах. У тыжбухгалтера в голове калькулятор, миникомпьютер и вечный двигатель в энном месте.

Тыжбухгалтер всегда готов выдать вам любую справку или расчет – независимо от времени суток, потому что тыжбухгалтер не ест, не пьет и не спит.

– «тыжбухгалтер» всегда знает, как ввезти в Россию из Венесуэлы триста тонн героина с преференциями и какими документами сопровождается сделка, при которой купленный тростниковый сырец в Бразилии завезли транзитом через Россию в Беларусь, где разделили на сироп и вкусовую добавку, потом эти составляющие вывезли на Украину, где из них сделали сахар белый, который по железной дороге отвезли в Башкортостан.



– «тыжбухгалтер» может составить декларацию по НДФЛ вашим дядям, тетям, внучатым племянникам и «тому мужику, который нам мебель перевозил» без документов, справок и обязательно так, чтобы налоговая вернула вам денег в три раза больше, чем вы заплатили ей.



– «тыжбухгалтеру» ничего не стоит вытащенные из кассы директором на ремонт своей Мазды несколько десятков тысяч закрыть чеком на покупку ванны-джакузи и холодильника Самсунг.



– «тыжбухгалтер» днем и ночью помнит все поправки во все действующие нормативные документы и налоговый кодекс, ставки налогов в странах ЕС и где дешевле арендовать склад в условиях Крайнего Севера.



– «тыжбухгалтер» оформляет пенсии, инвалидности и страховые свидетельства ОМС, платит пособия по безработице и погребению, требуйте денег непосредственно в бухгалтерии.



– «тыжбухгалтер» в курсе всех событий личной жизни сотрудников, свадеб, похорон и особенно смены фамилии, не беспокойтесь брать в ЗАГСе справку и тащить ее в бухгалтерию, «тыжбухгалтер» получает эту информацию телепатически.



– «тыжбухгалтер» всегда может из вашего убытка сделать прибыль, потребную для выплаты дивидендов, равных по сумме годовому бюджету Кубы.



А если ты не обладаешь всеми перечисленными способностями, то какой ты после этого «бухгалтер»!