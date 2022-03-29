Какой сервис выбрать для автоматизации управленческого учета: сравниваем Бит.Финанс, ПланФакт и ФинГрад

Управленческий учет помогает собирать информацию о деятельности компании по всем участкам и на ее основе принимать верные управленческие решения. Автоматизация управленческого учета позволяет консолидировать данные из множества источников в реальном времени, тем самым формировать полную и точную картину о капитале, доходах и расходах, прибыли, задолженностях, выручке и товарных запасах.

Учет можно вести в эксель. Небольшие компании продолжают им пользоваться, несмотря на широкий выбор сервисов автоматизации учета. У таблиц есть минусы — внесение данных ручным способом требует внимательности, большого количества времени, актуальность данных теряется за время их внесения, нет возможности раскрыть цифры.Помимо очевидных преимуществ — доступность и простота использования, такой способ учета имеет свои ограничения: достаточно сложно вносить изменения и обновлять данные в большом количестве связанных между собой таблиц.

Поэтому для среднего и крупного бизнеса правильным решение станет внедрение учета с помощью автоматизированных сервисов.

Три популярных сервиса автоматизации управленческого учета

Рассмотрим возможности и нюансы трех систем: Бит.Финанс, ПланФакти ФинГрад. Сравним, какая из них лучше подходит для малого, среднего и крупного бизнеса.

Бит.Финанс

Подходит для предприятий, имеющих разветвленную структуру казначейства. Система совместима с 1С.

Сроки внедрения:

от двух недель до нескольких месяцев.

Функциональные возможности:

Группировка и подготовка заявок для оплаты, контроль денежных поступлений на счет

Целевое расходование денежных средств предприятия, согласование денежных расходов

Формирование графика платежей

Автоматическая группировка согласованных платежных документов, утверждение заявок на расходы

Многофункциональный анализ план-факт

Работа в режиме онлайн, позволяющая пользователям получать информацию о состоянии заявки (в работе, утверждено, оплачено)

Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость, возможно получить в одной отчетной форме развороты счетов, аналитику управленческого плана счетов

Мобильное приложение, позволяющее руководителю быть в курсе операций по счетам независимо от его местонахождения.

Поддержка:

бесплатное сопровождение клиента в течение трех месяцев с момента приобретения системы. Далее действует скидка 25%. Поддержка осуществляется в виде персональных консультаций. В личном кабинете доступна информация о всех обновлениях и изменениях системы. Услуга ведения учета компании от 14 999 руб до 49 999 руб.

Стоимость:

на выбор три формата использования системы:

Стандарт — 50 000 руб

Проф — 150 000 руб

Управленческий учет — 350 000 руб.

ПланФакт

Сроки внедрения:

от одного до двух месяцев.

Функциональные возможности:

Автоматическая загрузка банковских операций, возможность загрузки файлов эксель, подключение к эквайрингу

Возможно задать условия для автоматической разноски по статьям расхода. Автоматическое разнесение происходит, исходя из назначения платежа, которое описал клиент при оплате

Каждый раздел Отчета о движении денежных средств можно разбить по статьям

Отчет по статьям необходимо выгружать в эксель в ручном формате

Интеграция с 1С, банками, CRM-системами

Возможность внесения наличных через Телеграмм

Отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, бюджеты

Возможность дать доступ для своих коллег.

Поддержка:

круглосуточный доступ к личному кабинету. Предусмотрена возможность получения консультации, доступ к обновлениям сервисов.

Стоимость:

Стандарт — 3 100 руб в месяц при покупке годового пакета. Подходит для компаний малого и среднего бизнеса

Максимум — 7 900 руб в месяц, при покупке годового пакета. Подходит для большого бизнеса. Имеется услуга консультации финансиста.

ФинГрад

Подходит для учета среднего и крупного бизнеса. Легко синхронизируется c 1С и другими системами. Объединяет данные о выручке, затратах, прибыли и убытках компании, группируя данные в наглядные отчеты. На основе двойной записи формирует отчет о ДДС, ОПУ и баланс. Позволяет планировать бюджет, управлять денежными средствами. Умеет согласовывать заявки, договоры. В том числе с помощью Телеграм.

Сроки внедрения:

в больших компаниях от одного до двух месяцев. Не требует программирования.

Функциональные возможности:

Мгновенно обрабатывает большой объем информации, синхронизирует отчетность

Хранит данные не в суммах, а в первичных проводках. Это позволяет «провалиться» до деталей, кликнув по любой цифре отчета

Учет ведется в двойной записи. Это означает, что в системе всегда есть баланс, который сходится и показывает активы компании, ее обязательства и накопленную прибыль. Он является точкой правды, так как сигнализирует о любых неточностях в отчете о прибыли

Позволяет анализировать бизнес в разрезе направлений и видов деятельности, как по отдельности, так и в консолидированном отчете по компании

Позволяет планировать расход средств

Предотвращает ошибки учета

Отчеты выглядят как сводные таблицы Excel — можно добавлять разрезы и фильтры, раскрывать и сворачивать суммы, форматировать вид таблиц и графиков

Служба поддержки удобно и быстро решает задачи после обращения

Не требуется программирование, система интуитивно понятна для финансиста и бухгалтера.

Поддержка:

круглосуточная поддержка в чате Телеграм, возможность получения консультации по телефону и в мессенджере на сайте.

Стоимость:

Контроль денежного потока — настройка от 20 000 руб, ежемесячный платеж 20 000 руб

Бюджетирование — от 50 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб

Казначейство — от 50 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб

Консолидированный учет компаний — от 200 000 руб, ежемесячный платеж от 60 000 руб

Дашборд руководителя — от 80 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб.

В заключение

Мы разобрали возможности систем по нескольким критериям: стоимость, функциональность, сроки внедрения, условия поддержки пользователей. Опираясь на это сравнение, можно сделать вывод, что каждый из представленных сервисов обладает широким функционалом, умеет собирать информацию из разных источников, быстро и без ошибок формирует отчеты. Для внедрения не нужны программисты, а использовать сервис может не только финансовый директор, но и собственник — сформировать любой отчет можно в несколько кликов. При этом он будет достоверным, понятным и актуальным.

Важно дополнить, автоматизированный учет практически не требует ручного ввода, в том числе учет наличных денежных средств. Внесение их на счет происходит электронно, отображаясь и распределялись по счетам.

Внедрять управленческий учет лучше с самого начала работы компании. Начните с простых таблиц, приучите себя регулярно вести аналитику и прежде, чем принимать бизнес-решения, обращаться к отчетам. Вторым шагом — автоматизируйте учет. Это поможет бизнесу не схлопнуться, а планомерно развиваться. Собственнику — быть уверенным, что его дело приносит ему реальную прибыль.

Удачи!