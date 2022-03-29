Какой сервис выбрать для автоматизации управленческого учета: сравниваем Бит.Финанс, ПланФакт и ФинГрад

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Управленческий учет помогает собирать информацию о деятельности компании по всем участкам и на ее основе принимать верные управленческие решения. Автоматизация управленческого учета позволяет консолидировать данные из множества источников в реальном времени, тем самым формировать полную и точную картину о капитале, доходах и расходах, прибыли, задолженностях, выручке и товарных запасах.

Учет можно вести в эксель. Небольшие компании продолжают им пользоваться, несмотря на широкий выбор сервисов автоматизации учета. У таблиц есть минусы — внесение данных ручным способом требует внимательности, большого количества времени, актуальность данных теряется за время их внесения, нет возможности раскрыть цифры.Помимо очевидных преимуществ — доступность и простота использования, такой способ учета имеет свои ограничения: достаточно сложно вносить изменения и обновлять данные в большом количестве связанных между собой таблиц. 

Поэтому для среднего и крупного бизнеса правильным решение станет внедрение учета с помощью автоматизированных сервисов.

Три популярных сервиса автоматизации управленческого учета

Рассмотрим возможности и нюансы трех систем: Бит.ФинансПланФакти ФинГрад. Сравним, какая из них лучше подходит для малого, среднего и крупного бизнеса.

Бит.Финанс

Подходит для предприятий, имеющих разветвленную структуру казначейства. Система совместима с 1С.

Сроки внедрения:

от двух недель до нескольких месяцев.

Функциональные возможности:

  • Группировка и подготовка заявок для оплаты, контроль денежных поступлений на счет
  • Целевое расходование денежных средств предприятия, согласование денежных расходов
  • Формирование графика платежей
  • Автоматическая группировка согласованных платежных документов, утверждение заявок на расходы
  • Многофункциональный анализ план-факт
  • Работа в режиме онлайн, позволяющая пользователям получать информацию о состоянии заявки (в работе, утверждено, оплачено)
  • Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость, возможно получить в одной отчетной форме развороты счетов, аналитику управленческого плана счетов
  • Мобильное приложение, позволяющее руководителю быть в курсе операций по счетам независимо от его местонахождения.

Поддержка:

бесплатное сопровождение клиента в течение трех месяцев с момента приобретения системы. Далее действует скидка 25%. Поддержка осуществляется в виде персональных консультаций. В личном кабинете доступна информация о всех обновлениях и изменениях системы. Услуга ведения учета компании от 14 999 руб до 49 999 руб.

Стоимость:

на выбор три формата использования системы:

  • Стандарт — 50 000 руб
  • Проф — 150 000 руб
  • Управленческий учет — 350 000 руб.

ПланФакт

Сроки внедрения:

от одного до двух месяцев.

Функциональные возможности:

  • Автоматическая загрузка банковских операций, возможность загрузки файлов эксель, подключение к эквайрингу
  • Возможно задать условия для автоматической разноски по статьям расхода. Автоматическое разнесение происходит, исходя из назначения платежа, которое описал клиент при оплате
  • Каждый раздел Отчета о движении денежных средств можно разбить по статьям
  • Отчет по статьям необходимо выгружать в эксель в ручном формате
  • Интеграция с 1С, банками, CRM-системами
  • Возможность внесения наличных через Телеграмм
  • Отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, бюджеты
  • Возможность дать доступ для своих коллег.

Поддержка:

круглосуточный доступ к личному кабинету. Предусмотрена возможность получения консультации, доступ к обновлениям сервисов.

Стоимость:

  • Стандарт — 3 100 руб в месяц при покупке годового пакета. Подходит для компаний малого и среднего бизнеса
  • Максимум — 7 900 руб в месяц, при покупке годового пакета. Подходит для большого бизнеса. Имеется услуга консультации финансиста.

ФинГрад

Подходит для учета среднего и крупного бизнеса. Легко синхронизируется c 1С и другими системами. Объединяет данные о выручке, затратах, прибыли и убытках компании, группируя данные в наглядные отчеты. На основе двойной записи формирует отчет о ДДС, ОПУ и баланс. Позволяет планировать бюджет, управлять денежными средствами. Умеет согласовывать заявки, договоры. В том числе с помощью Телеграм.

Сроки внедрения:

в больших компаниях от одного до двух месяцев. Не требует программирования.

Функциональные возможности:

  • Мгновенно обрабатывает большой объем информации, синхронизирует отчетность
  • Хранит данные не в суммах, а в первичных проводках. Это позволяет «провалиться» до деталей, кликнув по любой цифре отчета
  • Учет ведется в двойной записи. Это означает, что в системе всегда есть баланс, который сходится и показывает активы компании, ее обязательства и накопленную прибыль. Он является точкой правды, так как сигнализирует о любых неточностях в отчете о прибыли
  • Позволяет анализировать бизнес в разрезе направлений и видов деятельности, как по отдельности, так и в консолидированном отчете по компании
  • Позволяет планировать расход средств
  • Предотвращает ошибки учета
  • Отчеты выглядят как сводные таблицы Excel — можно добавлять разрезы и фильтры, раскрывать и сворачивать суммы, форматировать вид таблиц и графиков
  • Служба поддержки удобно и быстро решает задачи после обращения
  • Не требуется программирование, система интуитивно понятна для финансиста и бухгалтера.

Поддержка:

круглосуточная поддержка в чате Телеграм, возможность получения консультации по телефону и в мессенджере на сайте.

Стоимость:

  • Контроль денежного потока — настройка от 20 000 руб, ежемесячный платеж 20 000 руб
  • Бюджетирование — от 50 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб
  • Казначейство — от 50 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб
  • Консолидированный учет компаний — от 200 000 руб, ежемесячный платеж от 60 000 руб
  • Дашборд руководителя — от 80 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб.

В заключение 

Мы разобрали возможности систем по нескольким критериям: стоимость, функциональность, сроки внедрения, условия поддержки пользователей. Опираясь на это сравнение, можно сделать вывод, что каждый из представленных сервисов обладает широким функционалом, умеет собирать информацию из разных источников, быстро и без ошибок формирует отчеты. Для внедрения не нужны программисты, а использовать сервис может не только финансовый директор, но и собственник — сформировать любой отчет можно в несколько кликов. При этом он будет достоверным, понятным и актуальным.

Важно дополнить, автоматизированный учет практически не требует ручного ввода, в том числе учет наличных денежных средств. Внесение их на счет происходит электронно, отображаясь и распределялись по счетам.

Внедрять управленческий учет лучше с самого начала работы компании. Начните с простых таблиц, приучите себя регулярно вести аналитику и прежде, чем принимать бизнес-решения, обращаться к отчетам. Вторым шагом — автоматизируйте учет. Это поможет бизнесу не схлопнуться, а планомерно развиваться. Собственнику — быть уверенным, что его дело приносит ему реальную прибыль.

Удачи!

Мария Гибадатова
Мария Гибадатова