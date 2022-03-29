Какой сервис выбрать для автоматизации управленческого учета: сравниваем Бит.Финанс, ПланФакт и ФинГрад

Управленческий учет помогает собирать информацию о деятельности компании по всем участкам и на ее основе принимать верные управленческие решения. Автоматизация управленческого учета позволяет консолидировать данные из множества источников в реальном времени, тем самым формировать полную и точную картину о капитале, доходах и расходах, прибыли, задолженностях, выручке и товарных запасах.
Учет можно вести в эксель. Небольшие компании продолжают им пользоваться, несмотря на широкий выбор сервисов автоматизации учета. У таблиц есть минусы — внесение данных ручным способом требует внимательности, большого количества времени, актуальность данных теряется за время их внесения, нет возможности раскрыть цифры.Помимо очевидных преимуществ — доступность и простота использования, такой способ учета имеет свои ограничения: достаточно сложно вносить изменения и обновлять данные в большом количестве связанных между собой таблиц.
Поэтому для среднего и крупного бизнеса правильным решение станет внедрение учета с помощью автоматизированных сервисов.
Три популярных сервиса автоматизации управленческого учета
Рассмотрим возможности и нюансы трех систем: Бит.Финанс, ПланФакти ФинГрад. Сравним, какая из них лучше подходит для малого, среднего и крупного бизнеса.
Бит.Финанс
Подходит для предприятий, имеющих разветвленную структуру казначейства. Система совместима с 1С.
Сроки внедрения:
от двух недель до нескольких месяцев.
Функциональные возможности:
- Группировка и подготовка заявок для оплаты, контроль денежных поступлений на счет
- Целевое расходование денежных средств предприятия, согласование денежных расходов
- Формирование графика платежей
- Автоматическая группировка согласованных платежных документов, утверждение заявок на расходы
- Многофункциональный анализ план-факт
- Работа в режиме онлайн, позволяющая пользователям получать информацию о состоянии заявки (в работе, утверждено, оплачено)
- Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость, возможно получить в одной отчетной форме развороты счетов, аналитику управленческого плана счетов
- Мобильное приложение, позволяющее руководителю быть в курсе операций по счетам независимо от его местонахождения.
Поддержка:
бесплатное сопровождение клиента в течение трех месяцев с момента приобретения системы. Далее действует скидка 25%. Поддержка осуществляется в виде персональных консультаций. В личном кабинете доступна информация о всех обновлениях и изменениях системы. Услуга ведения учета компании от 14 999 руб до 49 999 руб.
Стоимость:
на выбор три формата использования системы:
- Стандарт — 50 000 руб
- Проф — 150 000 руб
- Управленческий учет — 350 000 руб.
ПланФакт
Сроки внедрения:
от одного до двух месяцев.
Функциональные возможности:
- Автоматическая загрузка банковских операций, возможность загрузки файлов эксель, подключение к эквайрингу
- Возможно задать условия для автоматической разноски по статьям расхода. Автоматическое разнесение происходит, исходя из назначения платежа, которое описал клиент при оплате
- Каждый раздел Отчета о движении денежных средств можно разбить по статьям
- Отчет по статьям необходимо выгружать в эксель в ручном формате
- Интеграция с 1С, банками, CRM-системами
- Возможность внесения наличных через Телеграмм
- Отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и убытках, бюджеты
- Возможность дать доступ для своих коллег.
Поддержка:
круглосуточный доступ к личному кабинету. Предусмотрена возможность получения консультации, доступ к обновлениям сервисов.
Стоимость:
- Стандарт — 3 100 руб в месяц при покупке годового пакета. Подходит для компаний малого и среднего бизнеса
- Максимум — 7 900 руб в месяц, при покупке годового пакета. Подходит для большого бизнеса. Имеется услуга консультации финансиста.
ФинГрад
Подходит для учета среднего и крупного бизнеса. Легко синхронизируется c 1С и другими системами. Объединяет данные о выручке, затратах, прибыли и убытках компании, группируя данные в наглядные отчеты. На основе двойной записи формирует отчет о ДДС, ОПУ и баланс. Позволяет планировать бюджет, управлять денежными средствами. Умеет согласовывать заявки, договоры. В том числе с помощью Телеграм.
Сроки внедрения:
в больших компаниях от одного до двух месяцев. Не требует программирования.
Функциональные возможности:
- Мгновенно обрабатывает большой объем информации, синхронизирует отчетность
- Хранит данные не в суммах, а в первичных проводках. Это позволяет «провалиться» до деталей, кликнув по любой цифре отчета
- Учет ведется в двойной записи. Это означает, что в системе всегда есть баланс, который сходится и показывает активы компании, ее обязательства и накопленную прибыль. Он является точкой правды, так как сигнализирует о любых неточностях в отчете о прибыли
- Позволяет анализировать бизнес в разрезе направлений и видов деятельности, как по отдельности, так и в консолидированном отчете по компании
- Позволяет планировать расход средств
- Предотвращает ошибки учета
- Отчеты выглядят как сводные таблицы Excel — можно добавлять разрезы и фильтры, раскрывать и сворачивать суммы, форматировать вид таблиц и графиков
- Служба поддержки удобно и быстро решает задачи после обращения
- Не требуется программирование, система интуитивно понятна для финансиста и бухгалтера.
Поддержка:
круглосуточная поддержка в чате Телеграм, возможность получения консультации по телефону и в мессенджере на сайте.
Стоимость:
- Контроль денежного потока — настройка от 20 000 руб, ежемесячный платеж 20 000 руб
- Бюджетирование — от 50 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб
- Казначейство — от 50 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб
- Консолидированный учет компаний — от 200 000 руб, ежемесячный платеж от 60 000 руб
- Дашборд руководителя — от 80 000 руб, ежемесячный платеж от 20 000 руб.
В заключение
Мы разобрали возможности систем по нескольким критериям: стоимость, функциональность, сроки внедрения, условия поддержки пользователей. Опираясь на это сравнение, можно сделать вывод, что каждый из представленных сервисов обладает широким функционалом, умеет собирать информацию из разных источников, быстро и без ошибок формирует отчеты. Для внедрения не нужны программисты, а использовать сервис может не только финансовый директор, но и собственник — сформировать любой отчет можно в несколько кликов. При этом он будет достоверным, понятным и актуальным.
Важно дополнить, автоматизированный учет практически не требует ручного ввода, в том числе учет наличных денежных средств. Внесение их на счет происходит электронно, отображаясь и распределялись по счетам.
Внедрять управленческий учет лучше с самого начала работы компании. Начните с простых таблиц, приучите себя регулярно вести аналитику и прежде, чем принимать бизнес-решения, обращаться к отчетам. Вторым шагом — автоматизируйте учет. Это поможет бизнесу не схлопнуться, а планомерно развиваться. Собственнику — быть уверенным, что его дело приносит ему реальную прибыль.
Удачи!