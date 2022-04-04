Как можно выполнять ремонтные работы за территорией получения патента, сохраняя ПСН?

Патентная система налогообложения (ПСН) — это специальный налоговый льготный режим для ИП. Вместо уплаты налогов и сдачи налоговой декларации предприниматель оплачивает патент. Это фиксированная сумма, которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности. Один предприниматель может купить патенты сразу на несколько видов деятельности.

Самый каверзный вопрос - это территория действия патента. По одним видам деятельности она жестко привязана к месту получения патента, а по другим видам деятельности заказчики и сбыт могут быть где угодно.

Мы, например, столкнулись с неоднозначным трактованием территории действия патента при ремонтных работах в помещениях, находящихся не в месте получения патента. С одной стороны, это услуги, которые своими руками делает мобильно передвигающийся человек, а с другой стороны у объекта есть адрес, который вне зоны получения патента.

Так как для ремонтных работ, можно их выполнять за территорией получения патента, сохраняя ПСН?

Призываем поделиться в комментариях своим опытом по этому важному для многих ИП вопросу!