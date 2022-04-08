Как сделать, чтобы интересы бизнеса совпали с интересами страны

Предприятиям не нужны льготы: они развращают. Ведь что делает бизнес, получив льготу? Он направляет ее себе на потребление и на свои слабости, так уж устроен человек.

Как же в итоге сделать, чтобы интересы бизнеса совпали с интересами страны?

Для этого при создании еще кооперативов в 1988 году правительство ввело следующую норму налогообложения:

кооперативы освобождаются от налога на прибыль в сумме, направляемой на развитие, но не более 50% суммы балансовой прибыли.

Но в связи с:

кризисом в стране по наполнению бюджета;

отсутствием налога НДС и минимальных цен на газ и нефть

эту норму в 1989 г. отменили, рассчитывать было не на что.

Думаю, пора вернуться к этой норме: 50% - тоже хорошее пополнение бюджета, хотя его наполняют газ и нефть. Поясню, как это работает.

Каждый предприниматель захочет переложить часть своих затрат на государство, да еще и получить в будущем дополнительную прибыль за счет страны. Мало того: если не хватит льготы, он готов внести разницу из кармана, лишь бы использовать все деньги на свой бизнес. Цель благородная - повышение конкурентноспособности.

Страна же выиграет от резкого увеличения объемов и производительности, и это реальность. Быстрый рост неизбежен, но Китая не будет. Представьте себе, что каждый предприниматель захочет льготы. Таким образом государство исподволь заставит все предприятия развиваться.

Налоговой остается контроль за целевым использованием средств - приобретением оборудования.