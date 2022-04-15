Министрество цифрового развития готовит к выпуску свой собственный маркетплейс российского ПО

Российские ИТ-компании разработчики уже могут подать заявку на размещение своих продуктов в этом маркетплейсе.

Заявку можно подать уже сейчас через Госуслуги по ссылке.

В этой же форме можно заявить о желании получить поддержку в маркетинговом продвижении продукта.

Важно помнить! В маркетплейс попападут только те программные продукты, которые уже зарегистрированы в реестре отечественного ПО.

А это значит, что всем ИТ-компаниям разработчикам, кто делает свой продукт прямо сейчас, нужно уже торопиться подавать заявку на внесение в реестр. Тем более, что ранее мы писали, что Процедура включения продуктов в реестр отечественного ПО может быть упрощена:

Процедура включения продуктов в реестр отечественного ПО может быть упрощена. Об этом сообщило Минцифры России в свое телеграм-канале. Но на сайте министерства никаких новостей по данному вопросу пока не опубликовано. В телеграм-канале же написано, что: «Сроки регистрации за последние два года существенно сокращены и составляют сейчас не более 30 дней. Но, чтобы ИТ-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой. По результатам экспертизы продукт может быть исключен из реестра, если попал туда необоснованно.» Это очень хорошая новость для россйиской ИТ-отрасли. В новой реальности любой российский разработчик должен иметь возможность быстрой регистрации своего продукта в реестре отечественного ПО. Ждем официальных разъяснений и новостей министерстава по данному вопросу.

Мы следим за новостями развития ИТ-отрасли, а также рассказываем про переход на российское ПО в телеграм канале ИТ в России 2022.