Что будет с малыми сельхозпроизводителями России

Если посмотреть на мировой опыт, то мы увидим, что существуют два типа торговли — сетевая и мелкая частная, представленная, как правило, в виде небольших семейных магазинов.

В северных странах традиционно доминирует сетевая торговля. В южных — малые торговые форматы. Специалисты говорят, что все дело в климате и расстояниях — там, где шесть месяцев в году холодно и темно не слишком комфортно обходить пять магазинчиков, совершая покупки на неделю. Поэтому в России прижилась сетевая торговля, которая и в больших городах и даже в районных центрах существенно потеснила малые торговые точки.

ТОП-10 всем известных торговых сетей сегодня имеют свыше 50 тысяч магазинов во всех регионах страны. Впрочем, Минпромторг внес в Правительство России Стратегию развития торговли до 2025 года, в которой предполагается поддержка таких форматов, как ярмарки, рынки и уличная торговля. Но это стратегия. А пока сетевая торговля — это то, что выручает покупателей в кризисные времена.

За счет оптовых закупок сети могут предлагать скидки посетителям, устанавливать относительно невысокие цены.

Правда, есть одна проблема, которую не видит покупатель. Небольшим предприятиям — производителям пищевой продукции — сложно попасть на прилавки сетевых магазинов. Но, поскольку формат малой торговли практически исчез из городов, производителю сельхозпродукции волей неволей приходится пробиваться в торговые сети. Условия, которые при этом ставят перед малым сельскохозяйственным производителем ритейл, — тема отдельного разговора.

Но, тем не менее, в регионах достаточно широко представлена продукция именно местных производителей. Это хлебобулочные изделия, колбасы, сыры, молочная продукция. У покупателя есть выбор, у сельхозпроизводителя — канал сбыта.

Но в период турбулентности обострилась проблема, которая существовала в этом круговороте «товар-деньги-товар» всегда. Сети платят своим поставщикам с большой отсрочкой.

Известны случаи, когда сроки оплаты за проданный товар существенно нарушались. Но производители соглашались с таким положением дел, потому что иного канала сбыта не было. Возникающие кассовые разрывы закрывались кредитами. Сейчас такой возможности нет. Кроме того, производители пищевой продукции несут сегодня дополнительные издержки. Подорожало сырье, упаковка, нарушена логистика. Все эти факторы объективно повышают себестоимость продукции.

Поэтому проблема сроков, в которые с поставщиками рассчитываются торговые сети — это, на самом деле, не внутренняя, так сказать производственная проблема. Если крупному производителю с миллиардными оборотами проще маневрировать, то малое предприятие очень чувствительно к кассовым разрывам. В условиях кризиса именно небольшие предприятия остро нуждаются в оборотных средствах, чтобы продолжить свою работу.

Надо помнить, что именно малые сельхозпроизводители создают реальную ценовую конкуренцию и разнообразие ассортимента. Если исчезнут с магазинных полок выпечка, сыры, колбасы, производимые малым бизнесом, покупатель столкнется с новым витком роста цен, диктатом монополистов и отсутствием выбора.

А, кроме того, перерабатывающие сельхозпредприятия — это рабочие места и существенная доля в общем объеме производимого продовольствия. В сегодняшних условиях мы не можем позволить сокращения производства и роста безработицы, тем более что объективных предпосылок для этого у российской пищевой и сельскохозяйственной промышленности нет.

Поэтому удержание, а еще лучше — активное привлечение в торговые сети местных производителей — это не только экономический, но и социальный вопрос.

Алексей Каневский, руководитель компании «Интерпортфолио»