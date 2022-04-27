Бездоговорное потребление энергии и НДС

Описание ситуации: Организация я в отсутствие какого-либо договора подключилась к электрическим сетям. Электрическая сетевая организация с этой организации, взыскала в свою пользу стоимость бездоговорного потребления. Налоговый орган на сумму взыскания доначислил НДС. Организация не согласилась с данным доначислением, указав, что данная операция по сути является возмещением реального ущерба, но не взысканием задолженности за переданную электроэнергию.

Суд поддержал налогоплательщика и указал на следующее:

Решение суда

Поскольку имело место бездоговорное потребление электроэнергии, т.е. самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии, при котором выбытие электроэнергии из владения сетевой организации происходит помимо ее воли, то объекта налогообложения по НДС применительно к подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ не возникло.

При бездоговорном потреблении на стороне потребителя образуется неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ), которое сетевая организация как потерпевший вправе взыскать с приобретателя с учетом порядка, регламентированного отраслевым законодательством об электроэнергетике.

Вопреки доводам налогового органа, статья 544 ГК РФ регулирует только оплату энергии, которая (оплата) сама по себе не является объектом налогообложения по НДС. Кроме того, установленный порядок расчета стоимости бездоговорного потребления носит по сути штрафной характер, т.к. базируется не на фактическом объеме потребленной электроэнергии, а на презумпции максимального и круглосуточного использования всей мощности присоединенных энергопринимающих устройств.

Отражено в Определении ВС РФ № 305-ЭС21-19369 от 14.12.2021 года.