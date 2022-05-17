Зачет НДФЛ уплаченного за границей

Вопрос: В 2021 году я находился в РФ более 183 дней. Также я зарегистрирован в Италии в качестве индивидуального предпринимателя (ставка итальянского подоходного налога льготная 5 процентов). Счет в Италии задекларирован. С доходов ​ в Италии мне нужно платить НДФЛ 5 процентов, и в России 13 процентов. Возможно ли сделать зачет? Можно ли перевести на итальянский счет средства с российского счета как «перевод собственных средств»? Есть ли риски нарушить валютное законодательство РФ при такой операции?

Ответ: В случае, если с полученного за рубежом дохода иностранное государство удерживает налог (в Вашем случае Вы должны платить подоходный налог в Италии по ставке 5 %), то Вы вправе зачесть сумму налога, уплаченного в Италии налогом, подлежащим уплате в РФ по ставке 13%.

В случае, если налоговый резидент РФ получает доход от источников за пределами РФ (зарубежный доход), то он обязан самостоятельно в срок до 30 апреля каждого года задекларировать такой доход, исчислить и уплатить с него налог - НДФЛ. Ставка НДФЛ, применяемая для резидентов - 13%, свыше 5 млн. руб. – 650 тыс. + 15 % от дохода (п. 1.1 ст. 224 НК РФ).

Согласно ст.12 Закона №173-ФЗ установлен исчерпывающий перечень допустимых случаев зачисления денежных средств на счета (вклады), открытые в банках и 2 иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Так, согласно ч.4 ст.12 Закона №173-ФЗ резиденты вправе переводить на свои счета (во вклады) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, денежные средства со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках или с других своих счетов (с вкладов) в иностранной валюте и (или) в валюте Российской Федерации, открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

При этом, ст.12 Закона №173-ФЗ не предусмотрено зачисление денежных средств на счет (вклад), открытый в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации со счета (вклада) открытого в иной организации финансового рынка.

Согласно ч.5.2 ст.12 Закона №173-ФЗ на счета (во вклады) физических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, могут быть зачислены без ограничений денежные средства, получаемые от нерезидентов, при условии, что такие банки на территории иностранного государства (территории), с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией, утвержден приказом ФНС России от 03.11.2020 №ЕД-7-17/788@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией» и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 21.11.2019 №ММВ-7-17/582@.

В соответствии с абз.2 ч.6 ст.12 Закона №173 физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с настоящим Федеральным законом на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами.

Вывод о правомерности осуществления смоделированной в обращении валютной операции может быть сделан только на основании изучения документов, являющихся основанием и подтверждающих проведение такой валютной операции.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Банком России, за исключением, в частности, перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации и получения в Российской Федерации физическим лицом - резидентом перевода без открытия банковских счетов, осуществляемых в установленном Банком России порядке, который может предусматривать только ограничение суммы перевода, а также почтового перевода.

В уполномоченном банке (филиале), включая внутренние структурные подразделения уполномоченного банка (филиала), может осуществляться прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (пп. 3.1.16 п. 3.1 Инструкции Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц").

Физическое лицо - резидент вправе осуществлять перевод из Российской Федерации иностранной валюты и валюты Российской Федерации без открытия банковского счета в пользу резидента или нерезидента (в том числе на свой счет, счет другого резидента или нерезидента, открытый в банке за пределами Российской Федерации) с учетом ограничения по сумме перевода, установленного Указанием Банка России от 30.03.2004 N 1412-У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов". Указанный перевод может быть осуществлен физическим лицом - резидентом на свой счет, счет другого резидента или нерезидента, открытый в банке за пределами Российской Федерации (п. 10 Информационного письма Банка России от 31.08.2004 N 29 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля").

Общая сумма переводов физического лица - резидента из Российской Федерации без открытия банковского счета, осуществляемых через уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) в течение одного операционного дня, не должна превышать сумму в эквиваленте 5 000 долл. США, определяемую с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения уполномоченному банку на осуществление указанного перевода (п. 1 Указания Банка России N 1412-У).

Таким образом, физическое лицо вправе перевести в течение одного операционного дня денежные средства в валюте на свой счет в иностранном банке без открытия счета в РФ в пределах 5 000 долл. США.

Пунктом 3 статьи 232 НК РФ установлено, что в целях зачета в Российской Федерации суммы налога, уплаченного физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве с полученных им доходов, к налоговой декларации прилагаются документы, подтверждающие сумму полученного в иностранном государстве дохода и уплаченного с этого дохода налога в иностранном государстве, выданные (заверенные) уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, и их нотариально заверенный перевод на русский язык.

В документах, прилагаемых к налоговой декларации, должны быть отражены вид дохода, сумма дохода, календарный год, в котором был получен доход, а также сумма налога и дата его уплаты налогоплательщиком в иностранном государстве.

В случае если налог с доходов, полученных в иностранном государстве, был удержан у источника выплаты дохода, сведения о суммах дохода в разрезе каждого месяца соответствующего календарного года, а также о суммах налога, удержанных у источника выплаты дохода в иностранном государстве, представляются налогоплательщиком на основании документа, выданного источником выплаты дохода, вместе с копией этого документа и его нотариально заверенным переводом на русский язык.