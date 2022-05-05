Власти продлили на год сроки уплаты взносов за II – III кварталы 2022. Не всем

Может ли компания или ИП претендовать на льготу по переносу уплаты взносов зависит от ОКВЭД, который будут смотреть по состоянию на 1 апреля 2022.

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Постановление от 29.04.2022 № 776 сдержит два приложения. В первом – определен перечень видов деятельности, для которых перенесен срок уплаты взносов за апрель-июнь 2022, исчисленных с выплат и иных вознаграждений для физлиц, а также за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тысяч рублей.

В перечень видов деятельности вошли:

  • производственная деятельность,
  • розничная торговля (кроме автомобилей и мотоциклов),
  • общепит,
  • строительство,
  • сдача в аренду,
  • операции с недвижимым имуществом,
  • добыча полезных ископаемых,
  • образование,
  • деятельность в области спорта, отдыха и развлечений,

и другие виды деятельности.

В приложении 2 дан перечень отраслей, которым продлили сроки уплаты взносов за июль-сентябрь 2022. Отраслей там уже меньше, исключены общепит, сдача в аренду, операции с недвижимостью, добыча полезных ископаемых, спортивная деятельность, отдых и развлечения.

Заявлений для продления сроков подавать не потребуется, все сделают автоматически.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский