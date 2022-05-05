Власти продлили на год сроки уплаты взносов за II – III кварталы 2022. Не всем

Постановление от 29.04.2022 № 776 сдержит два приложения. В первом – определен перечень видов деятельности, для которых перенесен срок уплаты взносов за апрель-июнь 2022, исчисленных с выплат и иных вознаграждений для физлиц, а также за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тысяч рублей.

В перечень видов деятельности вошли:

производственная деятельность,

розничная торговля (кроме автомобилей и мотоциклов),

общепит,

строительство,

сдача в аренду,

операции с недвижимым имуществом,

добыча полезных ископаемых,

образование,

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений,

и другие виды деятельности.

В приложении 2 дан перечень отраслей, которым продлили сроки уплаты взносов за июль-сентябрь 2022. Отраслей там уже меньше, исключены общепит, сдача в аренду, операции с недвижимостью, добыча полезных ископаемых, спортивная деятельность, отдых и развлечения.

Заявлений для продления сроков подавать не потребуется, все сделают автоматически.