Налоговики сообщили, что в Москве все хорошо с чековой лентой. Дефицита нет

Инспекторы заодно рассказали, что в среднем на одну кассу количество чеков уменьшилось на 3,4%. При средней сумме 976 рублей каждого чека фиксируемая выручка снизилась на 47,3 млрд в месяц. Покупатели, по словам чиновников, все чаще жалуются на продавцов по поводу чеков.

Налоговики, сотрудники Роспотребнадзора и исполнительной власти в сфере торговли исследовали рынок и выяснили, что дефицита кассовой ленты нет, Москва ею полностью обеспечена. И заодно сообщили, что в марте резкий рост цен был из-за ажиотажного спроса, искусственно подогретого в СМИ недобросовестными участниками рынка.

«Сейчас производители чековой ленты отмечают, что ее цена снизилась в валютном эквиваленте на 20-25 %, а в рублях - на 50-60 % от пиковых значений в период ажиотажа», — сообщает налоговая.

Так или иначе, но, если у продавцов есть возможность отправить электронный чек, они это делают. Например, в некоторых аптеках. Скорее всего, просто стараются экономить.

Хотя если посмотреть на ценники, даже со скидкой предлагают:

Налоговики, кстати, уже сообщали, что усилят контроль за выдачей чеков, в любом виде. Что на бумаге, что в виде электронного файла.