Налоговые споры

Верховный суд не позволил использовать искусственную безнадежную задолженность

Если компания не собирается возвращать заем, учитывать этот долг для снижения базы по налогу на прибыль незаконно, считают налоговики. И суды с ними согласны.

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Компания выдала целевой заем контрагенту, которого впоследствии исключили из ЕГРЮЛ. Само собой, долг тот отдать не успел, что было использовано для снижения базы по налогу на прибыль (пп. 2 п. 2 ст. 265 НК).

Однако налоговикам это не понравилось, в связи с чем компании доначислили недоимку.

Суды встали на сторону налоговиков, дело дошло до Верховного суда. ВС также отказал компании, и вот почему.

Суды установили, что на момент выдачи займа компания знала, что заемщик находится в тяжелой финансовой ситуации, и вряд ли сможет этот заём вернуть. Более того, компания не пыталась вернуть задолженность ни через суды, ни в процедуре банкротства.

А это означает, что заем был выдан специально без цели его возврата, чтобы снизить базу по налогу на прибыль через его включение в состав внереализационных расходов. Тем более, экономическую целесообразность такого займа компания не доказала.

Дело №А40-3084/202.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский