Верховный суд не позволил использовать искусственную безнадежную задолженность

Компания выдала целевой заем контрагенту, которого впоследствии исключили из ЕГРЮЛ. Само собой, долг тот отдать не успел, что было использовано для снижения базы по налогу на прибыль (пп. 2 п. 2 ст. 265 НК).

Однако налоговикам это не понравилось, в связи с чем компании доначислили недоимку.

Суды встали на сторону налоговиков, дело дошло до Верховного суда. ВС также отказал компании, и вот почему.

Суды установили, что на момент выдачи займа компания знала, что заемщик находится в тяжелой финансовой ситуации, и вряд ли сможет этот заём вернуть. Более того, компания не пыталась вернуть задолженность ни через суды, ни в процедуре банкротства.

А это означает, что заем был выдан специально без цели его возврата, чтобы снизить базу по налогу на прибыль через его включение в состав внереализационных расходов. Тем более, экономическую целесообразность такого займа компания не доказала.

Дело №А40-3084/202.