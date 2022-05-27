Мораторий на банкротство не снимает арест с имущества. А банкротство, кстати, снимает

В марте правительство ввело мораторий на банкротства сроком на 6 месяцев. Он не дает кредиторам подать на банкротство должников-компаний или физлиц (ИП тоже сюда относятся). Есть исключения в виде должников-девелоперов, если многоквартирные дома или другая недвижка внесены в реестр проблемных объектов.

Минэкономразвития письмом от 18.05.2022 № Д20и-15074 напоминает, что кроме моратория на банкротство по заявлению кредитора, на тот же срок приостанавливаются и исполнительные производства по имущественным взысканиям, возникшим до его введения. При этом, если было арестовано имущество, аресты снимать не будут.

Вообще само по себе начало банкротства еще не означает, что прямо сейчас все будут взыскивать, в отличие от начала исполнительного производства.

Сначала арбитражный управляющий соберет всю информацию о должнике, возможно, попытается восстановить платежеспособность. И с началом банкротства все исполнительные производства останавливаются, аресты снимаются. Так может, не стоит его так бояться?