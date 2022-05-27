ИП по доверенности не зарегистрировать

На сайте ФНС в разделе FAQ есть ответ на вопрос: можно ли по доверенности подать в налоговую документы для регистрации индивидуального предпринимателя.

С 28 августа 2021 года такой возможности нет. Дело в том, что нотариусов обязали подавать документы после удостоверения подлинности подписи заявителя при первичной регистрации, все в рамках одного нотариального действия. Очень удобно, не нужно самим никуда ехать.

А если на нотариуса нет желания тратиться, можно получить электронную подпись, самостоятельно заполнить заявление по форме Р21001, и отправить в электронном виде. Хотя у нотариуса это сделать будет попроще.

Кроме того, не так давно ФНС письмом от 27.04.2022 № ЗГ-3-14/4244@ напомнила, что подписывать заявление за заявителя на регистрацию ИП никто больше не имеет права. Только он сам.