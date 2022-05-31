Налоговая оговорка не спасет от уплаты НДС

Такое вот интересное мнение рассказал действующий налоговик, автор канала «Налоговый инспектор». То, что налоговую оговорку повально пихают во все сферы – ни для кого, наверное, не секрет. Как и тот факт, что налоговики придут именно к живому и действующему контрагенту.

Как пишет автор, сейчас это требование распространяется и на автотранспортные услуги, и на клининг, а самое главное — на исполнителей по нацпроектам. И интересно он выразился, что «хитрые налоговики под видом заботы о бизнесе толкают свои рассуждения о налоговых оговорках».

Ну и дальше автор канала прямо пишет, что ФНС на разборки бизнеса глубоко чихать. Их интересует лишь тот момент, с кого бы взыскать неуплаченный по цепочке НДС. А взыскать его проще с компании, с которой есть что взять, у которой есть активы, сотрудники. И именно такую компанию будут активно склонять на включение в договор налоговой оговорки.

Дескать, включайте, а как будут претензии по уплате НДС ­– вперед, платите его в бюджет, а дальше взыскивайте с кого угодно.

Что характерно, Верховный суд эту позицию целиком разделяет.

Автор подытоживает тем, что хоть будут оговорки, хоть их не будут, все равно налоговики придут к реальному бизнесу. Даже если он все исправно платил.