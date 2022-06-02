Для бизнеса понизили штрафы

Поправки в КоАП внес Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ.
Если вкратце:
- субъекты МСП за первое нарушение отделаются предупреждением, причем всегда;
- компании и ее директору (другому должностному лицу не будут дублировать ответственность;
- компании из реестра МСП оштрафуют как ИП, у которых штрафы ниже;
- если штрафа за конкретное нарушение для ИП нет, компанию из реестра МСП оштрафуют в половину от минимального штрафа;
- за несколько нарушений по одной статье штраф будет один.
Если штраф прилетел до вступления в силу поправок, и еще не был оплачен — должны снизить, поскольку в данном случае закон имеет обратную силу.
Особенно важно это при тех же валютных нарушениях. Там штрафы такие, что порой впору в банкротство уходить.