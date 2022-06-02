КоАП РФ

Для бизнеса понизили штрафы

Незаметно для многих вступили в силу поправки в КоАП. А ведь там ряд изменений, которые позволят бизнесу если не избежать драконовских штрафов, то по крайней мере их снизить.

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Поправки в КоАП внес Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ.

Если вкратце:

  • субъекты МСП за первое нарушение отделаются предупреждением, причем всегда;
  • компании и ее директору (другому должностному лицу не будут дублировать ответственность;
  • компании из реестра МСП оштрафуют как ИП, у которых штрафы ниже;
  • если штрафа за конкретное нарушение для ИП нет, компанию из реестра МСП оштрафуют в половину от минимального штрафа;
  • за несколько нарушений по одной статье штраф будет один.

Если штраф прилетел до вступления в силу поправок, и еще не был оплачен — должны снизить, поскольку в данном случае закон имеет обратную силу.

Особенно важно это при тех же валютных нарушениях. Там штрафы такие, что порой впору в банкротство уходить.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский