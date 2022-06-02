Налоговики не могут удалить спорные данные, которые внес не пойми кто по уточненке. Так сказал Верховный суд

Компания пыталась оспорить в арбитраже действия налоговиков незаконными — они приняли уточненки по НДС от неуполномоченного лица. И заодно компания требовала аннулировать внесенные этими уточненками данные.

Первая инстанция, апелляция и кассация, а за ними и Верховный суд указали, что да, налоговики не имели права принимать эти уточненные декларации. Но, при этом налоговое законодательство и административные регламенты не содержат полномочий для налоговиков по удалению спорных данных. А значит, видимо, и суды тут бессильны.

Кроме того, высшая инстанция обратила внимание на тот факт, что норма, которая обязует считать декларации, поданные неуполномоченным лицом неподанными, действует с 1 июля 2021 года, когда как рассматриваемом деле спорные уточненки подали в апреле 2020-го.

Интересен вопрос, а что людям-то делать? Ну хорошо, не могли налоговики их принимать, давайте их за это поругаем. Но раз приняли-то, и удалить данные не могут, что делать-то? Платить? Видимо, да. Бюджету денежки нужны, а тут и все суды не против. Так что, платите, господа предприниматели, еще заработаете.

Дело №А55-18466/2020.