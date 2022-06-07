Подпись на первичке неустановленного лица факт сделки не опровергает

В деле № А16-1793/2017 кассация дважды отправляла на новое рассмотрение дело, а на третий раз приняла сама новый судебный акт, частично отменив требования налоговиков.

Суть в том, что после выездной проверки компании доначислили более 10 млн, в том числе 6,6 млн рублей по НДС, 2,7 млн рублей штрафов, 1,3 млн рублей пеней.

Обжалование в управлении принесло снижение суммы штрафа до 1,3 миллиона рублей, но в остальном пришлось идти в суд.

Суды первой и второй инстанции несколько кругов отказывали компании, однако в итоге кассация указала, что да, по части контрагентов доначисления справедливы, реальность сделок не доказана, налицо формальный документооборот и необоснованная налоговая выгода.

Но по другой части налоговики обосновали свою позицию только тем, что «первичку» подписали неустановленные лица. При этом, реальность самих сделок они не опровергли, претензий к сделкам не высказали. Что побудило суд отказать им.

В итоге, частично фирма сумела от претензий налоговой отбиться, хоть и пройдя третий круг в судах.