Ковидные ограничения отменили с сегодняшнего дня

Как указывает ведомство на своем сайте, в течение последних четырех месяцев в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. Недельный показатель заболеваемости снизился аж в 64 раза по сравнению с февралем этого года. Причем, это наблюдается во всех возрастных группах.

А потому отменяются противоэпидемические меры, такие, как:

масочный режим;

запрет на работу общепита по ночам.

Однако ситуация остается под контролем ведомства, в случае ее ухудшения ограничительные меры могут снова вернуть.

Хорошо бы, чтобы ситуация больше не ухудшалась, хотя бы эта напасть прекратится. И так проблем сейчас хватает.

С другой стороны, в той же Москве еще весной отменили те же маски в общественных местах. Правда, при попадании в больницу на ковид все равно тестируют. На всякий случай. Да и случаи заболеваний пока бывают.