Банкротство

Срок взыскания пропустили — суды не помогут даже налоговикам

Суды вплоть до кассации единогласно встали на сторону налогоплательщика, который требовал признать налоговый долг безнадежным.

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Компания в стадии банкротства (конкурсное производство) сверяла с налоговой данные, не было ли каких долгов перед казной. Арбитражному управляющему прислали справку, долг составил чуть более 16 тысяч рублей, из них 9,8 тысяч — задолженность по налогу на прибыль.

Арбитражный управляющий обратился в суд с требованием к ФНС данную задолженность признать безнадежной. Причина — сроки взыскания пропущены.

Первая инстанция задолженность безнадежной признала, инспекторы пошли в апелляцию, и, не найдя там согласия, в кассацию. Во всех инстанциях им отказали.

Суды указали, что сроки по взысканию недоимки и налоговых санкций (пени, штрафы) содержатся в Налоговом кодексе. В частности, если есть задолженность — у налоговиков есть три месяца, со дня ее обнаружения, чтобы выставить требование. В требовании указан срок, по его истечении налоговая должны принять решение о принудительном взыскании.

В данном деле налоговиками ничего сделано не было. А раз они утратили возможность взыскать долг за счет денежных средств, то и имуществом они его взыскать не могут.

Дело № А40-137532/2021.

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