Совместителя можно уволить, когда нашли постоянного работника

Совместителя с бессрочным трудовым договором уволили, когда нашли сотрудника, для которого это место стало основным. Суды нарушений не увидели.

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В деле № 88-6638/2022 уволенную сотрудницу даже немного жаль. Она была устроена директором культурного центра «Радость» по совместительству, трудовой договор был бессрочным. Однако в какой-то момент она получает уведомление: найден сотрудник на постоянное место работы, он вас заменит. А вас мы увольняем.

Сотрудница пыталась найти правду в судах, однако все три инстанции в порядке увольнения нарушений не нашли.

Уволили ее согласно статье 288 ТК. Эта статья регулирует порядок расторжения трудового договора с совместителем. В статье так и сказано, что, трудовой договор, который был заключен на неопределенный срок с работающим по совместительству лицом, может быть расторгнут, если на работу принимают сотрудника, для которого эта работа будет основной. Уведомить увольняемого совместителя работодатель обязан не менее, чем за две недели до расторжения ТД.

Нарушение было только одно, суды сочли его незначительным — с момента уведомления до расторжения договора прошло не 14 дней, а 13.

Собственно, это проблема для совместителей. Вроде как договорился, будешь работать, но если находится «постоянник» — все, уволят, и фамилии не спросят. А ведь многие сейчас так работают, поскольку на одной работе денег не хватает.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

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