ИП тоже дробят бизнес. И им тоже доначисляют

В деле № А75-20885/2020 сумма доначисления сравнительно небольшая — 1,77 миллиона рублей. Но тут и регион не Москва, а ХМАО, да и действующие лица — ИП, а для них такая сумма может быть существенной.

Налоговики после проверки доначислили 1,77 миллиона рублей недоимку по единому налогу, уплачиваемому при применении УСН. Налоговики заподозрили неправомерное применение патентной системы. Жалоба в УФНС результатов не дала.

Арбитражный суд ХМАО по жалобе предпринимателя отказал, 8 ААС немного решение изменил, убрав доначисления в сумме 62 тысячи рублей. Плюс пени и штрафы в соответствующей части.

Суды установили, что ИП работает с другим ИП в магазине (кстати, фамилия у них одна), торговый зал не разделен на разные площади, кассовая зона на весь торговый зал одна, платежный терминал тоже один. Собственно, один из ИП перешел на ПСН, перезаключил договор аренды на меньшую площадь.

Кроме того, на весь торговый зал один электросчетчик, а за электричество платил только один предприниматель. Товары под реализацию только один ИП покупал, более того ,у них один на двоих расчетный счет.

Далее дело прошло без изменений кассацию и попало в Верховный суд.

ВС указал, что суды сделали верные выводы:

торговые площади не обособлены;

один платежный терминал;

один из ИП платит за электроэнергию;

один прибор учета электроэнергии;

ну и далее по списку.

В итоге Верховный суд предпринимателю отказал.

Как ни странно, индивидуальные предприниматели тоже участвуют в схемах по дроблению, иногда их создают. Выглядят схемы проще, якобы работают на одной площади несколько независимых ИП, а по факту работает один, а остальные просто «разбавляют оборот», чтобы правомерно использовать спецрежимы. Хотя, наверное, бывают и посложнее схемы.