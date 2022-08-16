Три зарплаты по соглашению об увольнении суды признали незаконными

В деле № 33-15489/2022, работник считал, что работодатель незаконно не выплатил ему три зарплаты после увольнения. По соглашению об увольнении, работнику полагались три месячных зарплаты.

Однако суды указали, что п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК, увольнение по соглашению сторон, дополнительных выплат в виде пособий не предусматривает. Часть 4 ст. 178 ТК, конечно, разрешает указать такие пособие в коллективном или трудовом договоре, но именно в этом случае такого ни там, ни там не было, как и в положении об оплате труда. Выходит, условия соглашения об увольнении были незаконными в части выплаты трех зарплат. А значит, не применимы.

Получается, в законе для такого ухода с работы трехкратной выплаты нет (и вообще никакой нет), в ЛНА тоже нет. Значит, и самой выплаты нет, даже если она в соглашении есть. И чего было по трем инстанциям бегать?