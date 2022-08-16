Три зарплаты по соглашению об увольнении суды признали незаконными

Бывший работник пытался отсудить три месячных зарплаты, которые полагались ему по соглашению об увольнении, но суды сказали, что он на них право не имел.

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В деле № 33-15489/2022, работник считал, что работодатель незаконно не выплатил ему три зарплаты после увольнения. По соглашению об увольнении, работнику полагались три месячных зарплаты.

Однако суды указали, что п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК, увольнение по соглашению сторон, дополнительных выплат в виде пособий не предусматривает. Часть 4 ст. 178 ТК, конечно, разрешает указать такие пособие в коллективном или трудовом договоре, но именно в этом случае такого ни там, ни там не было, как и в положении об оплате труда. Выходит, условия соглашения об увольнении были незаконными в части выплаты трех зарплат. А значит, не применимы.

Получается, в законе для такого ухода с работы трехкратной выплаты нет (и вообще никакой нет), в ЛНА тоже нет. Значит, и самой выплаты нет, даже если она в соглашении есть. И чего было по трем инстанциям бегать?

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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