Счетная палата не одобрила повышение НДФЛ 18% на доходы свыше 50 млн рублей

Причиной отказа аудиторы назвали отсутствие расчета дополнительных доходов. А потому поправки в ч. 2 НК в части совершенствования прогрессивной шкалы НДФЛ не поддержали.

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Поправки предполагали увеличение ставки НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 50 млн рублей в год.

Как указали в Счетной палате, принятие решения о развитии прогрессивной шкалы налогообложения возможно только после анализа правоприменительной практики по взиманию НДФЛ 15% с тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей.

Кроме того, аудиторы не нашли в материалах к законопроекту обоснования, почему повышенную ставку в 18% предлагают применять именно с порога дохода в 50 миллионов.

Поправки внесли в Госдуму 9 июня, инициатор — партия «Справедливая Россия. Законопроект № 140668-8, сейчас на стадии предварительного рассмотрения.

Предлагается следующая шкала подоходного налога (НДФЛ):

  • 13 процентов от суммы налоговой базы доходов до 5 миллионов рублей
  • 650 тысяч рублей и 15 процентов от суммы налоговой базы доходов от 5 до 50 миллионов рублей
  • 6,5 миллионов рублей и 18 процентов от суммы налоговой базы доходов от 50 миллионов рублей.

Кстати говоря, Правовое управление Госдумы также дало заключение, что НДФЛ 15% взимается только с 1 января 2021 года, и потому стоит обратить внимание на определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2010 года № 137-О-П, согласно которому нужно соблюдать принцип сохранения стабильности правового регулирования и недопустимости внесения произвольных изменений в действующие нормы.

В общем, и Счетная палата и Правовое управление ГД против поправок.

Вообще, интереснее было бы не ставки для сверхдоходов поднимать (хотя и это тоже), а для наиболее бедных слоев населения устанавливать ставку НДФЛ 0%. Поскольку куда уж с их крох еще что-то отнимать, и так инфляция и рост цен все съедают.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

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