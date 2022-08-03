В Россию сократили ввоз крепких спиртных напитков

Как сообщает «Ъ», по итогам первого полугодия 2022 года сократился на 34,4% импорт крепкого алкоголя в Россию. Статистику дали участники рынка, указав, что сильнее всего снизился ввоз виски — на 48,4%. Также сократился ввоз:

коньяка и бренди – на 11,3%;

ликеров — на 36,6%;

джина — на 26,6%;

водки – на 41,7%;

текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и пр. – на 34,5%.

При этом, поставки рома сократились всего на 1,8%.

Участники рынка еще в марте предрекали, что импорт алкоголя снизится из-за западных санкций. Крупные мировые поставщики, такие, как Pernod Ricard, Bacardi еще тогда сообщали об уходе их РФ.

С другой стороны, неужели своего алкоголя в России, а также странах ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) совсем нет? Да и традиции самогоноварения у нас сильны, главное, технику безопасности и рецептуру соблюдать. Тем более, если для собственного потребления — запрета нет, нельзя только на продажу. А качественный самогон, порой, получше лицензированной водки бывает, хоть всю ее акцизками облепить.

Хотелось бы добавить, мол, меньше ввезут – меньше пить будут, но это, к сожалению, не так. Будут, еще как, будут искать варианты, в том числе не безопасные. Так что пусть уж лучше свои производят, и деньги в бюджет пойдут, и травиться люди будут меньше. Если, конечно, все по уму делать, и производители не будут пытаться сэкономить везде, где можно. Было раньше выражение, «каждая третья бутылка водки – паленка». Будем надеяться, что это не так.