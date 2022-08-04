Кредитование

Малый бизнес рекордно прокредитовался с января по июнь этого года

Рекордная сумма кредитных средств, привлеченных малым и средним бизнесом в первом полугодии 2022 года составила более 210 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в первом полугодии 2021 года.

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Количество компаний, получивших кредиты под поручительство, как сообщает пресс-служба «Корпорации МСП», увеличилось с 2 тысяч до 15 тысяч, более, чем в 7 раз. В них работает более 230 тысяч человек. Всего на микро- и малый бизнес пришлось 97% всех, кто получил господдержку.

Помогают получить кредиты бизнесу так называемые «зонтичные поручительства» Корпорации МСП. В этом случае Корпорация берет на себя до 50% возможных рисков предпринимателя.

После того, как ключевую ставку снизили до 8%, снизилась и максимальная ставка по кредитам –до 11% годовых. Если ключевая ставка еще изменится, ставка по кредиту не сможет ее превысить более, чем на 3%.

В целом, хорошо, если кредит бизнесу реально позволит подняться и начать генерировать финансовый поток, чтобы и на себя хватило, и на развитие, и кредит этот отдать. А вот если отдавать будет нечем? Понятно, что при поручительстве часть отдавать, видимо, будет Корпорация МСП. А остальное придется самим. К чему это пишу — кредит, хоть какой, с поручительством, без, с залогом, без, еще с чем-нить — всегда придется отдавать. А если отдавать нечем, то добро пожаловать в банкротство. Что для компании (субсидиарка), что для ИП (отвечает всем имуществом) это не всегда комфортная и удобная процедура.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
Кредитование

Малый бизнес рекордно прокредитовался с января по июнь этого года

Рекордная сумма кредитных средств, привлеченных малым и средним бизнесом в первом полугодии 2022 года составила более 210 млрд рублей. Это вдвое больше, чем в первом полугодии 2021 года.

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