Охрана труда

Инструктировать по охране труда проверяющих обязанности нет. Но, наверное, не помешает

Роструд, отвечая на вопрос об обязанности проводить инструктаж по охране труда для контролеров-проверяющих из различных госструктур, указал, что такой обязанности нет.

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Как объяснило ведомство, вводный инструктаж есть обязанность проводить инструктаж по охране труда для тех, кого вы нанимаете на работу, для командированных к вам из других организаций, студентов-практикантов и прочих лиц, которые будут заняты в производственной деятельности.

Проверяющие же к этим лицам не относятся. Они производить ничего не собираются, на работу не устраиваются, практику или стажировку тоже вряд ли будут проводить. У них цель — государственный контроль. А потому, обязанности их инструктировать — нет.

С другой стороны, если условия на производстве действительно опасные, то хотя бы порекомендовать проверяющему надеть каску, не стоять под кранами и грузами, и не отвлекать рабочих у станков, наверное, все-таки стоит. А то угробится еще.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
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