Инструктировать по охране труда проверяющих обязанности нет. Но, наверное, не помешает

Как объяснило ведомство, вводный инструктаж есть обязанность проводить инструктаж по охране труда для тех, кого вы нанимаете на работу, для командированных к вам из других организаций, студентов-практикантов и прочих лиц, которые будут заняты в производственной деятельности.

Проверяющие же к этим лицам не относятся. Они производить ничего не собираются, на работу не устраиваются, практику или стажировку тоже вряд ли будут проводить. У них цель — государственный контроль. А потому, обязанности их инструктировать — нет.

С другой стороны, если условия на производстве действительно опасные, то хотя бы порекомендовать проверяющему надеть каску, не стоять под кранами и грузами, и не отвлекать рабочих у станков, наверное, все-таки стоит. А то угробится еще.