Илон Маск рассказал, что хорошего принесет чипирование людей

По словам миллиардера, его новый стартап занимается разработкой технологий по слиянию человеческого мозга с компьютером, и будет разрабатывать мозговые чипы размером с монету. Эти чипы планируется глубоко интегрировать с телом носителя. Чипы будут стимулировать активность головного мозга с помощью имплантов в его коре.

Чипы, по словам Маска, должны помочь людям с ограниченными возможностями — восстановят двигательные функции конечностях при травмах позвоночника и расстройствами нервной системы, позволят парализованным людям использовать мозг для работы с компьютерами и смартфонами.

Подытожил бизнесмен тем, что технологии его компаний (Tesla, SpaceX и Neuralink) в сумме позволят достигнуть лучшего будущего для человечества (материал Газета.ру).

Все это, конечно, звучит хорошо, если бы не несколько «но». Так, детище Маска, спутниковый интернет Starlink активно используют военные. Где гарантия, что и эти технологии не будут ими использованы? Восстановление покалеченных солдат и дальнейшее использование в военных целей, например?

С другой стороны, связывание мозга с компьютером не может предполагать такой фантастический сценарий, как управление этого мозга через компьютер? Как в компьютерной игре Deus Ex, когда импланты, призванные с благой целью помочь людям с ограниченными возможностями, превратили их в аналог неуправляемых «зомби» из-за злодейского плана главного антагониста. Понятно, это все фантастика, но где гарантии, что через какое-то время так все не будет?