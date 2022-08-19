Об инструктаже замолвите слово…

Роструд ответил на вопрос, нужно ли инструктировать по охране труда внутреннего совместителя.

Версия для печати

Даже если работник переведен по внутреннему совместительству и давно у вас работает, вводный инструктаж нужен, указал Роструд на своем сайте.

В своем ответе ведомство опирается на п. 2.1.1 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утверждены Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).

Там в п. 2.1.1. указано, что инструктаж по охране труда проходят в обязательном порядке все принимаемые на работу, в том числе и переведенные.

А п. 2.1.2 предписывает инструктировать и принятых и переведенных и командированных и практикантов.

Что характерно, если кто с проверкой пришел, тех инструктировать можно, но не обязательно.

Тут все понятно, раз к вам на работу пришли, не важно, временно, в командировку, или вообще субподрядчики — надо инструктировать. Даже если давно работает, и просто внутреннее совместительство – все равно надо, если на голову чего упадёт, а он не в каске был (к примеру), это будет первый вопрос к работодателю, был ли инструктаж. Ну а с проверяющими все понятно, обязанности нет, но все равно лучше провести, мало ли что, не в курсе, что на стройке, к примеру, каска нужна.

Мнение «Андрей Ивановский» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

Жилищное законодательство

Если плата за вывоз мусора идет за квадратные метры, то придется платить, даже если вы не жили в квартире

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами получил предписание от Жилинспекции сделать перерасчет за услугу. Собственнице квартиры полгода там не жила и, соответственно, не мусорила. Регоператор оспорил это предписание.

Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 18 августа

  1. Бухгалтер 2 категории (отдел учета имущества) в АО Тандер
    от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Краснодар, полная занятость
  2. Бухгалтер Заработная плата, банк в РИВЕРКЛАК
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. Менеджер отчетности МСФО в Skyeng (EdTech)
    зарплата не указана, удаленно, полная занятость
  4. Бухгалтер по расчету с покупателями и поставщиками в Обувь Италии
    80 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. от 100 000 ₽ Москва, полная занятость

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

Командировка под контролем: чек-лист важных документов для бухгалтера и сотрудников

В каждой компании свои правила и требования к пакету документов для деловых поездок. Эксперты по командировкам считают, что чем больше у вас письменных доказательств о расходах, тем спокойнее бухгалтеру на встречах с налоговой.

Командировка под контролем: чек-лист важных документов для бухгалтера и сотрудников

Мероприятия

Разместить
Общество

В колбасу не докладывают мяса, обнаружила информационная система «Меркурий»

Россельхознадзор сообщил, что российские производители заменяют мясо в колбасе и сосисках на дешевые аналоги. Отследить недобросовестное поведение помогает специальная информационная система.

ФСБУ Документооборот

Документооборот на УСН. Как бухгалтеру не запутаться и делать все правильно

Упрощенка — самый востребованный и выгодный режим. Но в нем тоже много непонятного и сложного. Например, упрощенцам придется применять новый ФСБУ «Документооборот» и ждать больше проверок от ФНС. Как в этом всем разобраться бухгалтеру и стать главбухом — читайте в материале.

Документооборот на УСН. Как бухгалтеру не запутаться и делать все правильно
Читать еще