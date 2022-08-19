Об инструктаже замолвите слово…

Даже если работник переведен по внутреннему совместительству и давно у вас работает, вводный инструктаж нужен, указал Роструд на своем сайте.

В своем ответе ведомство опирается на п. 2.1.1 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (утверждены Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).

Там в п. 2.1.1. указано, что инструктаж по охране труда проходят в обязательном порядке все принимаемые на работу, в том числе и переведенные.

А п. 2.1.2 предписывает инструктировать и принятых и переведенных и командированных и практикантов.

Что характерно, если кто с проверкой пришел, тех инструктировать можно, но не обязательно.

Тут все понятно, раз к вам на работу пришли, не важно, временно, в командировку, или вообще субподрядчики — надо инструктировать. Даже если давно работает, и просто внутреннее совместительство – все равно надо, если на голову чего упадёт, а он не в каске был (к примеру), это будет первый вопрос к работодателю, был ли инструктаж. Ну а с проверяющими все понятно, обязанности нет, но все равно лучше провести, мало ли что, не в курсе, что на стройке, к примеру, каска нужна.