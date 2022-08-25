Банк банкрот? Верните деньги. Они больше не ваши

Компания перевела почти 4 миллиона рублей со счета в банке меньше, чем за месяц до отзыва у того лицензии и назначения временной администрации. Три инстанции постановили деньги вернуть.

Они сочли операции недействительными – дескать, клиент банка знал, что у банка неблагополучная финансовая ситуация и решил вывести деньги, что в рамках процедуры банкротств банка подлежит возврату. Еще один довод против компании – ее единственный участник контролировал 64% уставного капитала банка через иностранную фирму.

Верховный суд с судами не согласился и указал, что платеж был в рамках обычной хозяйственной деятельности компании. Обратное должен доказывать конкурсный управляющий, кстати.

В данном деле сторона, владелец иностранной компании с долей в УК банка 64% указала, что ухудшение финансового состояния банка произошло из-за хищения средств на 1,3 млрд. Ее иностранная фирма признана потерпевшей по уголовному делу о хищении. В момент совершения операции об ухудшении состояния банка не знала.

Выходит, слова главы компании, которые могли опровергнуть презумпцию (о нетипичности сделки), закрепленную в пп. 2 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, суды не проверили. А они были важны для разрешения дела.

ВС нашел и другие ошибки, и в результате постановил рассмотреть дело заново.

Дело №А40-5070/2020.

А кто-то (имеется в виду бизнес), бывает, не успевает деньги перед отзывом лицензии вывести, и все, денег нет. Они в конкурсную массу идут, и в первую очередь — на выплаты вкладчикам, если банк в программе страхования вкладов.