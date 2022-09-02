СЗВ-М надо сдавать, даже если нет трудового договора. И даже если не ведется деятельность

В деле № А03-11799/2021 компания тщетно пыталась оспорить штраф от ПФР на 3500 рублей из-за неподачи СЗВ-М за несколько месяцев.

Доводы были такие:

– один сотрудник является директором-единственным участником, с ним трудового договора нет;

– по другому сотруднику не подавали в периоды, когда фактически деятельность не велась, и выплат ему не было.

Суды эти доводы не убедили. По первому там сказали, что фактическое осуществление трудовых функций, даже без выплат, уже является трудовыми отношениями. А значит, подавать СЗВ-М надо.

А по второму еще проще. Даже если деятельность по факту не велась, закон №27 ФЗ, который о персонифицированном учете, от подачи СЗВ-М не освобождает. А потому, ПФР прав, штраф правомерен, заключили суды.

Вообще, конечно, стоило оно того? Из-за трех с половиной тысяч рублей идти в арбитраж, вплоть до кассации? Скорее всего, принципиальная позиция компании — есть юрист, пусть зарплату отрабатывает. Судя по вводной части решения первой инстанции, от компании ходил представитель по доверенности, плюс диплом. Либо свою, штатный юрист, либо наемный.