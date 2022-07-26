Можно ли вернуть автомобиль в автосалон, сразу же после покупки

2022 год стал рекордным по росту цен на автомобили.

В добавок к этому, начались проблемы с гарантийным ремонтом, так как запчасти просто не поставляются в Россию.

В связи с этим стоит понимать свои юридические возможности по возврату автомобиля в салон и получению денег.

В этой статье рассмотрим основания для возврата автомобиля именно сразу же после покупки.

1) В новом автомобиле, купленном на физическое лицо, обнаружен дефект, в течение 15 дней с момента покупки.

Проще всего вернуть новый автомобиль, купленный на физическое лицо (в качестве потребителя).

В п.1 ст. 18 ФЗ "О защите прав потребителей" указано, что при при обнаружении любого недостатка в 15 дней можно отказаться от договора и вернуть автомобиль.

Такого права нет у покупателей ИП или юридических лиц.

Для успешного возврата автомобиля необходимо отправить претензию с описанием дефекта и требованием возврата денег, с описью вложения в адрес либо продавца либо изготовителя автомобиля.

Опись вложения это специальный почтовый бланк, заполнение которого подтверждает, что вы отправили именно претензию, а не что-то другое.

Его обязательно нужно заполнить, иначе есть риск что срок 15 дней будет признан судом пропущенным в случае спора.

Прикрепляю образец заполнения описи в адрес продавца

После получения претензии вас обязательно вызовут на проверку качества, чтобы убедиться, что дефект точно есть.

И вот тут все зависит от добросовестности продавца.

Он может признать дефект и вернуть вам деньги, а может и починить дефект, пока вы пьете кофе либо может просто составить акт о том, что дефект не обнаружен.

И вот тогда уже придется решать вопрос в суде.

2) В автомобиле с пробегом, купленном на физическое лицо, обнаружен дефект, в течение 15 дней с момента покупки.

Обращаю ваше внимание! Наличие кредита на автомобиль никак не препятствует возврату. Деньги могу быть возвращены непосредственно в банк, кредитный договор будет исполнен и залог с автомобиля снимется автоматически.

Тут принцип как и в первом примере, однако как правило, в автомобиля с пробегом уже есть какие-то дефекты.

В данном случае важно проверить, чтобы дефект который вы нашли не был описан в договоре купли-продажи.

Если продавец предупредил вас об этом дефекте, то увы, возвращать машину нельзя.

Права возвращать автомобиль с пробегом в 15 дней нет у покупателей ИП или юридических лиц.

3) При продаже автомобиля с пробегом физическому лицу, вам была предоставлена недостоверная информация.

На практике это основания используют, когда вам продали автомобиль со скрученным пробегом.

Если реальный пробег отличается от заявленного в договоре, машину можно возвращать сразу же.

Связаться со мной можно ВКонтакте.



