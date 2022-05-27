Реорганизация «Кнопки» из ООО в АО. Пара наблюдений

Ну что, со вчерашнего дня мы не ООО "Кнопка", а АО "Кнопка". Реорганизовались. По этому поводу у меня есть два, не то что бы новых, но забавных наблюдения.

Во-первых, как привычно мы все относимся к тому, что налоговая сливает всем данные о директорах новых юрлиц. Вчера банки оборвали телефон, предлагая открыть у них счёт. Такое вот отношение у государственных структур к персональным данным. Ничего, впрочем, удивительного, да. Но оштрафуют за плохое обращение с персональными данными тебя, юзернейм, если не все нужные бумажки правильно оформишь.

Во-вторых, до чего же по дешёвым скриптам работают люди, продающие банковские счета новым юрлицам. Вот уж кого можно без потерь на роботов заменить. Я из десятков звонков ответил на три или четыре, интересно было. Никакой даже попытки поддержать диалог. Вклиниваюсь в их скрипт, задаю вопрос, например: "девушка, а вы живой человек или робот?" дальше небольшая пауза, "ээ, ну", и, внезапно, продолжение тирады по скрипту. Похоже, конверсия настолько низкая, что эффективность достигается только максимальным удешевлением и расчётом на то, что 1% да клюнет. :)