Важные изменения для бизнеса с 2023 года: Плюсы и минусы ЕНС

Мы с командой собрали плюсы и минусы ЕНС.

1. Плюсы:

Одно платежное поручение на единый счет (ЕНС)

Упростят платежку

2. Минусы, которые мы видим уже сейчас:

Бизнес должен будет авансировать бюджет заранее.

Все реквизиты, которые уберут из платежки, перетекут в новый отчет «Уведомление об исчисленных налогах и взносах».

Вместе с упрощенной платежкой бухгалтеру необходимо будет сдать Уведомление и это + 12 отчетов в год, например, для ООО с сотрудниками.

3. Замудрили саму форму Уведомления, добавили дополнительные реквизиты, бухгалтер будет готовить Уведомление как приложение к каждой декларации/расчету;

4. Налоговая самостоятельно будет распределять деньги компаний с ЕНС на нужные налоги согласно Уведомлениям и соответственно при любом техническом сбое появятся «виртуальные долги».

Мы каждый месяц делаем сверки с налоговой и каждый месяц ловим технические сбои, пишем письма в налоговую и просим исправить ошибки.





5. Предполагаем, что предприниматели не смогут уменьшать налоги УСН и ПСН на страховые взносы, потому что налоговая будет их распределять с ЕНС по дедлайну – 31 декабря и 1 июля.

Следствие - бизнес будет переплачивать налоги. Сейчас УСН мы уменьшаем на страховые взносы.

6. Компаниям на УСН не получится сразу после уплаты учесть страховые взносы и включить их в расходы. Включить в расходы или уменьшить налог можно будет только после того, как инспекторы разнесут суммы.

Следствие - бизнес будет переплачивать налоги. Сейчас УСН мы уменьшаем на страховые взносы.

У меня сложилось ощущение, что суть идеи в том, чтобы быстрее собирать налоги с бизнеса а если бизнес не платит, блокировать счета или снимать принудительно деньги. А вы как думаете?