Банковский светофор с 01 июля

Когда светофор начнёт работать?

С 01 июля 2022 года заработает антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) для проверки компаний и предпринимателей. Через данную платформу банки смогут оценивать степень добросовестности своих клиентов и риск быть вовлеченными в подозрительные операции.

Как будет работать система?

ЗСК будет распределять все юридические лица на три сектора: зеленый (низкий уровень риска), желтый (средний уровень риска) и красный (высокий уровень риска). Для анализа будут аккумулироваться данные из выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, из банков, а также в расчете будет участвовать список сомнительных операций, перечисленных в Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-п.

Отсутствие платежей в налоговую, минимальная заработная плата сотрудников, частая смена руководства, будет увеличивать риск попадания в красную зону. Дополнительно система будет отслеживать связи «желтых» и «красных» клиентов с другими юридическими лицами.

Для чего нужна эта система?

ЦБ считает, что запуск данной платформы снизит количество запросов от банков для проверки контрагентов, всю информацию они будут брать на ЗСК.

С 01 октября 2022 года ЦБ получит полномочия ликвидировать организации с высоким уровнем риска.

Как узнать свой уровень риска?

Все юридические лица смогут узнать свой уровень риска в обслуживающем банке. Информировать Вас банки не обязаны о нахождении или смене зеленого уровня на желтый и обратно. А вот при включении юридического лица в красную группу риска должно прийти уведомление в течение 5 рабочих дней.

Как банк будет действовать?

"Зеленым" фирмам нечего опасаться, им будет присвоена низкая степень риска и они будут считаться добросовестными компаниями.

У "желтых" банки будут запрашивать документы и пояснения по проводимым операциям. В зависимости от того, предоставит ли их клиент и от сути операции, будет решаться вопрос: провести ее или блокировать.

Сложнее всего будет «красным» компаниям, которым банк обязан отказать в (ст. 7.7 115-ФЗ):

переводе средств через СБП, использовании электронных средств платежа;

проведении денежных и имущественных операций;

выдаче остатка денег либо его переводе на другой счет;

Исключение — операции, перечисленные в п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ. Разрешены:

бюджетные платежи;

перечисление зарплаты работникам, которые были в штате до блокировки, и только в тех суммах, которые были раньше;

платежи, связанные с гарантиями и компенсациями сотрудникам, кроме компенсаций расходов на проезд и наем жилья;

снятие и перевод денег для обеспечения жизненных расходов ИП и его семьи, есть ограничение — 30 тыс. рублей в месяц на человека;

пенсии, стипендии, алименты, возмещение вреда жизни, здоровью и в связи со смертью кормильца;

оплата расходов на ликвидацию компании или ИП;

платежи по кредитным договорам.

Все остальные платежные операции для «красных» клиентов заморозят.

Что делать, если вы попали в "красную" зону?

Есть два пути исключения себя из списка компаний с высоким уровнем. Сначала нужно оспорить решение банка в межведомственной комиссии при ЦБ. Если комиссия вас не поддержит, обращайтесь в суд. Вам понадобиться подготовить качественный пакет документов и пояснений, который поможет опровергнуть доводы банкиров.

Срок для оспаривания — шесть месяцев с даты присвоения высокорискового статуса (ст. 7.7 115-ФЗ).

Если комиссия и суд компанию не поддержат, ЦБ направит сведения о юрлице в ФНС и запустит процедуру принудительного исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.