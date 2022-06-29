Банковский светофор с 01 июля

ЦБ сможет ликвидировать компании с высоким уровнем риска. Кому теперь смогут заблокировать операции, счета. А кому ничего не грозит?

Версия для печати
Банковский светофор с 01 июля

Когда светофор начнёт работать?

С 01 июля 2022 года заработает антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) для проверки компаний и предпринимателей. Через данную платформу банки смогут оценивать степень добросовестности своих клиентов и риск быть вовлеченными в подозрительные операции.

Как будет работать система?

ЗСК будет распределять все юридические лица на три сектора: зеленый (низкий уровень риска), желтый (средний уровень риска) и красный (высокий уровень риска). Для анализа будут аккумулироваться данные из выписок ЕГРЮЛ и ЕГРИП, из банков, а также в расчете будет участвовать список сомнительных операций, перечисленных в Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-п.

Отсутствие платежей в налоговую, минимальная заработная плата сотрудников, частая смена руководства, будет увеличивать риск попадания в красную зону. Дополнительно система будет отслеживать связи «желтых» и «красных» клиентов с другими юридическими лицами.

Для чего нужна эта система?

ЦБ считает, что запуск данной платформы снизит количество запросов от банков для проверки контрагентов, всю информацию они будут брать на ЗСК.

С 01 октября 2022 года ЦБ получит полномочия ликвидировать организации с высоким уровнем риска.

Как узнать свой уровень риска?

Все юридические лица смогут узнать свой уровень риска в обслуживающем банке. Информировать Вас банки не обязаны о нахождении или смене зеленого уровня на желтый и обратно. А вот при включении юридического лица в красную группу риска должно прийти уведомление в течение 5 рабочих дней.

Как банк будет действовать?

"Зеленым" фирмам нечего опасаться, им будет присвоена низкая степень риска и они будут считаться добросовестными компаниями.

У "желтых" банки будут запрашивать документы и пояснения по проводимым операциям. В зависимости от того, предоставит ли их клиент и от сути операции, будет решаться вопрос: провести ее или блокировать. 

Сложнее всего будет «красным» компаниям, которым банк обязан отказать в (ст. 7.7 115-ФЗ):

  • переводе средств через СБП, использовании электронных средств платежа;
  • проведении денежных и имущественных операций;
  • выдаче остатка денег либо его переводе на другой счет;

Исключение — операции, перечисленные в п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ. Разрешены:

  • бюджетные платежи;
  • перечисление зарплаты работникам, которые были в штате до блокировки, и только в тех суммах, которые были раньше;
  • платежи, связанные с гарантиями и компенсациями сотрудникам, кроме компенсаций расходов на проезд и наем жилья;
  • снятие и перевод денег для обеспечения жизненных расходов ИП и его семьи, есть ограничение — 30 тыс. рублей в месяц на человека;
  • пенсии, стипендии, алименты, возмещение вреда жизни, здоровью и в связи со смертью кормильца;
  • оплата расходов на ликвидацию компании или ИП;
  • платежи по кредитным договорам.

Все остальные платежные операции для «красных» клиентов заморозят.

Что делать, если вы попали в "красную" зону?

Есть два пути исключения себя из списка компаний с высоким уровнем. Сначала нужно оспорить решение банка в межведомственной комиссии при ЦБ. Если комиссия вас не поддержит, обращайтесь в суд. Вам понадобиться подготовить качественный пакет документов и пояснений, который поможет опровергнуть доводы банкиров.

Срок для оспаривания — шесть месяцев с даты присвоения высокорискового статуса (ст. 7.7 115-ФЗ). 

Если комиссия и суд компанию не поддержат, ЦБ направит сведения о юрлице в ФНС и запустит процедуру принудительного исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Buhpiter
Buhpiter
Вебинары для бухгалтеров

Первые штрафы за полугодовую отчетность уже близко. Бухгалтеры изучают новые правила

Впереди сдача отчетности за первое полугодие 2022 года и надо учесть все изменения, которые произошли в налогообложении и бухгалтерском учете. Все самые важные изменения мы собрали в одном вебинаре!

Самозанятые

Работа с самозанятыми: насколько это выгодно?

В России существует два варианта официального взаимодействия по проектной работе между юридическим лицом (ЮЛ) как заказчиком и физическим лицом (ФЛ) как исполнителем – работа по договору ГПХ с ФЛ или по такому же договору, но с самозанятым. Однако некоторые компании прибегают к третьему варианту – неофициальное сотрудничество.

Работа с самозанятыми: насколько это выгодно?

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Налоговый календарь на июль 2022 года

Близится жаркий во всех отношениях июль, а значит пришло время готовить квартальные отчёты и платить налоги. Собрали все налоговые дела на июль — читайте и действуйте! И не забудьте забрать бесплатные чек-листы с вариантами законной оптимизации налогообложения на ОСНО и УСН.

Налоговый календарь на июль 2022 года

Мероприятия

Разместить

ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды уже в «печени» или один день из жизни методолога Клерка

ФСБУ 25/2018 на сегодняшний день является самым сложным стандартом по которому вопросы постоянно идут и их поток нескончаем. В практике бухгалтеры сталкиваются с такими ситуациями применения этого ФСБУ, что нашим законодателям и не снилось.

ФСБУ 25/2018 Бухгалтерский учет аренды уже в «печени» или один день из жизни методолога Клерка
Больничные

Если досрочно выйти из отпуска по беременности и родам, часть пособия придется вернуть в ФСС

Закон не запрещает женщинам прерывать отпуск по беременности и родам и выходить на работу. Но тогда получится, что за одно и то же время будет идти и зарплата, и пособие по больничному. А такого быть не должно.