Вы получаете свои законные 13% от государства?

Лечение и обучение

За кого можно получить возврат:

за себя (лечение и обучение);

за детей (лечение и обучение);

за родителей (лечение);

за супруга(у) (лечение).

Для этого обязательно нужно иметь договоры с лицензированными медицинскими организациями и платить деньги в кассу официально. Второе обязательное условие – наличие у вас дохода, с которого уплачивается НДФЛ. Для большинства граждан– это зарплата. Сюда же относится доход от продажи имущества.

Что нужно сделать для получения денег

Нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган, приложив к нему необходимый пакет документов (состав зависит от вида ваших трат).

Когда подавать декларацию на возврат?

В течение всего 2023 года, но только на возврат денег (когда у вас нет обязательств по уплате налогов).

Вы можете подать декларацию не только за 2022 год, но и за 2021 и 2020. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы получить свои неочевидные деньги.

При подаче декларации за лечение учитываем важный момент – есть два вида лечения:

Обычное (посещение врача, меданализы, обследование, стоматологическое лечение).

Дорогостоящее (определенные виды операций, установка имплантов и др.согласно перечню).

В чем разница

За обычное лечение предусмотрено ограничение. Он производится с максимальной суммы 120 000 рублей (имеется ввиду, что в эти 120 000 рублей входят все ваши расходы, с которых вы хотите получить возврат (и лечение, и обучение и др.). За дорогостоящее лечение получите возврат со всей суммы уплаченных денег без ограничений.

Важно! Нужна будет справка из медучреждения, в котором проходили платное лечение. Когда ее забираете, проследите, чтобы вам правильно проставили код 1 (обычное лечение) или 2 (дорогостоящее). Иногда персонал (по незнанию или намеренно) неправильно указывает коды. Например, лечение – зубов- это код 1, а вот установка имплантов – 2.

Кто не может претендовать на возврат

Люди, у которых не было дохода, с которого уплачивается НДФЛ.

Индивидуальные предприниматели на УСН.

Вычет с приобретения недвижимости

Счастливые владельцы недвижимости, купившие ее, как в кредит так и без него, при определенных условиях, могут претендовать на получение денег от государств, так называемый имущественный вычет.

Если недвижимость куплена без ипотеки, то получите меньше, а если с ипотекой, то ещё добавочка будет.

Тут важно иметь доход, платить НДФЛ 13%. От размера уплаченного за год НДФЛ зависит и сумма возврата, и срок (год или несколько лет) получения денег, а вот год приобретения не важен, хоть 10 лет назад.

В целом получается немаленькая сумма.

Что нужно:

представить в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с пакетом документов;

указать реквизиты своего банковского счета.

...И ждать получения денег на ваш счёт в банке.

Стоит иметь в виду, что получить деньги можно на себя и на супруга (при совместной собственности), не зависимо от того, на кого оформлена недвижимость.

Условия достаточно простые:

жилье приобретено в браке;

супруг вычетом не пользовался или есть неиспользованный остаток;

есть доходы, облагаемые по ставке 13%;

цена покупки больше 2 млн.

Обязательно пользуйтесь такой возможностью получить неочевидные деньги.

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