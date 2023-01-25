Вы получаете свои законные 13% от государства?

Лечение и обучение
За кого можно получить возврат:
за себя (лечение и обучение);
за детей (лечение и обучение);
за родителей (лечение);
за супруга(у) (лечение).
Для этого обязательно нужно иметь договоры с лицензированными медицинскими организациями и платить деньги в кассу официально.
Второе обязательное условие – наличие у вас дохода, с которого уплачивается НДФЛ. Для большинства граждан– это зарплата. Сюда же относится доход от продажи имущества.
Что нужно сделать для получения денег
Нужно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган, приложив к нему необходимый пакет документов (состав зависит от вида ваших трат).
Когда подавать декларацию на возврат?
В течение всего 2023 года, но только на возврат денег (когда у вас нет обязательств по уплате налогов).
Вы можете подать декларацию не только за 2022 год, но и за 2021 и 2020. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью, чтобы получить свои неочевидные деньги.
При подаче декларации за лечение учитываем важный момент – есть два вида лечения:
Обычное (посещение врача, меданализы, обследование, стоматологическое лечение).
Дорогостоящее (определенные виды операций, установка имплантов и др.согласно перечню).
В чем разница
За обычное лечение предусмотрено ограничение. Он производится с максимальной суммы 120 000 рублей (имеется ввиду, что в эти 120 000 рублей входят все ваши расходы, с которых вы хотите получить возврат (и лечение, и обучение и др.).
За дорогостоящее лечение получите возврат со всей суммы уплаченных денег без ограничений.
Важно! Нужна будет справка из медучреждения, в котором проходили платное лечение. Когда ее забираете, проследите, чтобы вам правильно проставили код 1 (обычное лечение) или 2 (дорогостоящее). Иногда персонал (по незнанию или намеренно) неправильно указывает коды. Например, лечение – зубов- это код 1, а вот установка имплантов – 2.
Кто не может претендовать на возврат
Люди, у которых не было дохода, с которого уплачивается НДФЛ.
Индивидуальные предприниматели на УСН.
Вычет с приобретения недвижимости
Счастливые владельцы недвижимости, купившие ее, как в кредит так и без него, при определенных условиях, могут претендовать на получение денег от государств, так называемый имущественный вычет.
Если недвижимость куплена без ипотеки, то получите меньше, а если с ипотекой, то ещё добавочка будет.
Тут важно иметь доход, платить НДФЛ 13%. От размера уплаченного за год НДФЛ зависит и сумма возврата, и срок (год или несколько лет) получения денег, а вот год приобретения не важен, хоть 10 лет назад.
В целом получается немаленькая сумма.
Что нужно:
представить в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с пакетом документов;
указать реквизиты своего банковского счета.
...И ждать получения денег на ваш счёт в банке.
Стоит иметь в виду, что получить деньги можно на себя и на супруга (при совместной собственности), не зависимо от того, на кого оформлена недвижимость.
Условия достаточно простые:
жилье приобретено в браке;
супруг вычетом не пользовался или есть неиспользованный остаток;
есть доходы, облагаемые по ставке 13%;
цена покупки больше 2 млн.
Обязательно пользуйтесь такой возможностью получить неочевидные деньги.
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