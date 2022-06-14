Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ

Настройка рекламы для магазина

Представим что вы владелец магазина одежды в Краснодаре, в Москве, в Анапе, в Тольятти или в Уфе. Вам необходимо получить продажи для магазина!

Первым делом вы начнёте искать информацию в поиске, по такому запросу: где заказать настройку контекстной рекламы в Яндексе.

Настройка контекстной рекламы процесс не лёгкий, он требует особого внимания. Говорить о том что любое рекламное агентство правильно настроить рекламу для магазина, будет нецелесообразно.

Псевдоспециалистов развелось уйма! (пишу не про всех)

Может быть они и разбираются в некоторых нюансах контекстной рекламы, но это всё в общих чертах.

Чтобы называть себя профи по настройке контекстной рекламы - необходимо как минимум разбираться в основах seo.

Доверие необходимо завоёвывать результатом своей работы, рекомендациями, примерами, кейсами.

Рассмотрим кейс по настройке контекстной рекламы:

1. Определяем целевую аудиторию нашего магазина и учитываем её в будущем.

сезонность

спрос на товар

цены

2. Фильтрация аудитории по следующим признакам.

город

возраст

пол

устройства

ПК - Android - IOS

3. Фильтрация по техническим характеристикам товара.

цвет товара

размер товара

Переходим непосредственно к настройке рекламной компании в Яндекс Директ.

Как настроить рекламную компанию для магазина одежды?

Яндекс директ предлагает места показа рекламы: реклама на поиске, реклама в рекламной сети яндекса (РСЯ), реклама на главной странице Яндекса - блок баннера справа. Те или иные варианты нам подходят.

Рассмотрим вариант показа рекламы на поиске.

Для начала надо определить, чем же мы будем отличаться от своих конкурентов? Ведь они так же продают одежду через свой магазин!

Начнём с самого старого и работающего примера - это Скидки и Акции. Создаём рекламное объявление со скидкой на детскую одежду.

В нашем магазине есть 2 товара, которые мы готовы продать со скидкой.

Что необходимо учитывать при настройке рекламного объявления?

Следует учитывать следующие параметры:

заголовок объявления

краткое описание

качество изображения

технические характеристики

Прежде чем мы опубликуем наше рекламное объявление, требуется подобрать подходящие ключевые запросы к тем товарам, которые мы готовим к продаже. Важно учитывать все факторы фильтрации аудитории, которые описывались в начале статьи.

Список запросов для рекламы магазина:

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Важно не забыть, что кроме нашего объявления, показываются объявления конкурентов. Таким образом строится аукцион контекстной рекламы Яндекс Директ.

Пример статистики по переходам из Яндекс Директ.

Теперь переходим к самой жирной части это статьи!

Настройка яндекс аудитории в Яндекс Директ

К тем настройкам объявления, которые мы создали в начале, применяем инструмент Яндекс Аудитория.

У нас есть товар (детская одежда) и есть (детский садик) куда ходят дети.

Улавливаете связь?

Реклама магазина будет показываться той аудитории, которая часто посещает детский садик. А именно родителям детей, которые и будут приобретать одежду.

Теперь можно сделать вывод!