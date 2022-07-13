Пользователи фейсбучного «КУБа» нелестно отзываются о телеграм-канале! И это хорошо

Совсем недавно мы обратили внимание, что наши коллеги стали массово отписываться от самого большого фейсбучного сообщества в мире, посвященного бухгалтерскому учету в России «КУБ». Этот факт не мог нас не расстроить. Сказать честно, слёзы на глазах наворачиваются.

В связи с этим было принято решение опубликовать пост, чтобы узнать истинную причину отписки. Мы долго ждать не стали, быстро сориентировались и опубликовали текст.

Переживания были томительны, в голове появлялись разные мысли «А вдруг все устали и уехали на отдых», «А что, если их похитили пришельцы», «Наверно все просто решили, что "КУБ" умер».

Мы были готовы к любым комментариям.

Но в итоге были удивлены, потому что вместо того, чтобы писать о реальных причинах отписки, коллеги, все как один, высказали своё недовольство не по поводу нашего телеграм-канала «КУБ», а по поводу работы Телеграма.

Мы покажем некоторые комментарии:

«Телеграмм в разы хуже, читаю здесь»; «С телеграммом не сложилось, не успеваю читать, структура мне неудобна...»; «В телеграмме чат удалила, совершенно не удобно было читать»…

Ну и так далее.

Во первых, нужно понимать что есть Чат для бухгалтеров

Как настоящие фанаты своего дела, мы всё же попытаемся переубедить тех, кто всячески открещивается от телеграм-канала «КУБ».

Поэтому ниже вы увидите все плюсы, которые мы нашли.

В КУБе вы можете:

Всегда быстро получить ответ на рабочий вопрос;

Бесплатно получить консультацию налогового консультанта;

Поучаствовать в интересных профессиональных опросах;

Посмеяться вместе с коллегами.

А если у вас всё же возникли трудности, то вот вам краткая инструкция, как быстро получить ответ от бота, если коллеги вдруг не отвечают:

Чтобы задать вопрос и получить ответ в Telegram-КУБе, нужно:

присоединиться к каналу ;

каналу написать вопрос боту , чтобы через 5 секунд увидеть его на канале ;

боту канале дождаться комментариев от коллег;

прокомментировать вопрос самому.

Всё же плюсы можно найти всегда и везде, если хорошенько поискать!

И если у нас получилось вас переубедить, то мы всегда вам рады на нашем канале «КУБ».

Но а если переубедить не вышло, мы ВСЁ РАВНО ждём и очень надеемся, что вы к нам присоединитесь.