Пользователи фейсбучного «КУБа» нелестно отзываются о телеграм-канале! И это хорошо

И мы хотим их убедить, что они не правы.

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Пользователи фейсбучного «КУБа» нелестно отзываются о телеграм-канале! И это хорошо

Совсем недавно мы обратили внимание, что наши коллеги стали массово отписываться от самого большого фейсбучного сообщества в мире, посвященного бухгалтерскому учету в России «КУБ». Этот факт не мог нас не расстроить. Сказать честно, слёзы на глазах наворачиваются. 

В связи с этим было принято решение опубликовать пост, чтобы узнать истинную причину отписки. Мы долго ждать не стали, быстро сориентировались и опубликовали текст. 

Переживания были томительны, в голове появлялись разные мысли «А вдруг все устали и уехали на отдых», «А что, если их похитили пришельцы», «Наверно все просто решили, что "КУБ" умер». 

Мы были готовы к любым комментариям. 

Но в итоге были удивлены, потому что вместо того, чтобы писать о реальных причинах отписки, коллеги, все как один, высказали своё недовольство не по поводу нашего телеграм-канала «КУБ», а по поводу работы Телеграма. 

Мы покажем некоторые комментарии:

«Телеграмм в разы хуже, читаю здесь»;

«С телеграммом не сложилось, не успеваю читать, структура мне неудобна...»;

«В телеграмме чат удалила, совершенно не удобно было читать»…

Ну и так далее.

Во первых, нужно понимать что есть Чат для бухгалтеров

Как настоящие фанаты своего дела, мы всё же попытаемся переубедить тех, кто всячески открещивается от телеграм-канала «КУБ».

Поэтому ниже вы увидите все плюсы, которые мы нашли.

В КУБе вы можете:  

  • Всегда быстро получить ответ на рабочий вопрос;
  • Бесплатно получить консультацию налогового консультанта;
  • Поучаствовать в интересных профессиональных опросах;
  • Посмеяться вместе с коллегами.

А если у вас всё же возникли трудности, то вот вам краткая инструкция, как быстро получить ответ от бота, если коллеги вдруг не отвечают: 

Чтобы задать вопрос и получить ответ в Telegram-КУБе, нужно:

  • присоединиться к каналу;
  • написать вопрос боту, чтобы через 5 секунд увидеть его на канале;
  • дождаться комментариев от коллег;
  • прокомментировать вопрос самому.

Всё же плюсы можно найти всегда и везде, если хорошенько поискать!

И если у нас получилось вас переубедить, то мы всегда вам рады на нашем канале «КУБ».

Но а если переубедить не вышло, мы ВСЁ РАВНО ждём и очень надеемся, что вы к нам присоединитесь. 

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