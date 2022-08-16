Список пользователей, редизайн комментариев, зум изображений и … Обо всех релизах этой недели на «Клерке»

Мы собрали все новинки в одном месте, чтобы вы ничего не пропустили.

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Список пользователей, редизайн комментариев, зум изображений и … Обо всех релизах этой недели на «Клерке»

Список пользователей 

Теперь на «Клерке» есть список, где указан каждый пользователь. Такая страница была и раньше, но сейчас она стала в разы информативней. Теперь каждый может узнать имя, ник, город, место работы, должность, количество подписчиков, постов и комментариев, а также дату регистрации.

Появилась сортировка, фильтр, кнопка, нажав на которую, вы увидите всех тех, кто сейчас online. 

Изучить новый список пользователей можете здесь прямо сейчас.

Редизайн комментариев 

Проделана большая работа с комментариями:

  • Изменился дизайн лайков, кнопки оповещения  о подписке / отписке и различных выпадающих окон;
  • Увеличили количество вложенностей за счет того, что изменили расположении аватарки. Комментарии стали лучше видны;
  • Активного подписчика «Клерк.Премиум» теперь видно. Его иконка подсвечена розовым цветом. 

В вакансиях появилась информация об авторе 

Связаться с будущим работодателем можно прямо на «Клерке». Для этого наши разработчики создали кнопку «написать». Нажав на неё, откроется диалог, а дальше дело за малым. 

Переходить на другой сайт, писать на почту, записывать номер в телефонной книжке или искать профиль в телеграм больше не нужно. Достаточно просто написать.

Подпись к изображению в посте трибуны видна каждому

Хотите оставить дополнительные комментарии или указать источник под картинкой? Дерзайте!

Теперь такая возможность есть у каждого автора. 

Изображения в постах зумируются 

Больше не нужно всматриваться в изображение, чтобы его разобрать. 

Достаточно кликнуть на картинку, и она увеличится в размере. 

Единственное, что на анонсовые изображение это не распространяется. 

На странице компаний появилась вкладка «Подписчики»

И на нее можно перейти.

Вот инструкция:

  1. Нажав на кол-во подписчиков, в карточке, рядом с аватаром
  2. Выбрав её в подменю «Ещё».

Мнение «e.popova» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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e.popova
e.popova
Помощник маркетолога в Клерк.ру

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