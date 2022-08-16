Список пользователей, редизайн комментариев, зум изображений и … Обо всех релизах этой недели на «Клерке»

Список пользователей

Теперь на «Клерке» есть список, где указан каждый пользователь. Такая страница была и раньше, но сейчас она стала в разы информативней. Теперь каждый может узнать имя, ник, город, место работы, должность, количество подписчиков, постов и комментариев, а также дату регистрации.

Появилась сортировка, фильтр, кнопка, нажав на которую, вы увидите всех тех, кто сейчас online.

Изучить новый список пользователей можете здесь прямо сейчас.

Редизайн комментариев

Проделана большая работа с комментариями:

Изменился дизайн лайков, кнопки оповещения о подписке / отписке и различных выпадающих окон;

Увеличили количество вложенностей за счет того, что изменили расположении аватарки. Комментарии стали лучше видны;

Активного подписчика «Клерк.Премиум» теперь видно. Его иконка подсвечена розовым цветом.

В вакансиях появилась информация об авторе

Связаться с будущим работодателем можно прямо на «Клерке». Для этого наши разработчики создали кнопку «написать». Нажав на неё, откроется диалог, а дальше дело за малым.

Переходить на другой сайт, писать на почту, записывать номер в телефонной книжке или искать профиль в телеграм больше не нужно. Достаточно просто написать.

Подпись к изображению в посте трибуны видна каждому

Хотите оставить дополнительные комментарии или указать источник под картинкой? Дерзайте!

Теперь такая возможность есть у каждого автора.

Изображения в постах зумируются

Больше не нужно всматриваться в изображение, чтобы его разобрать.

Достаточно кликнуть на картинку, и она увеличится в размере.

Единственное, что на анонсовые изображение это не распространяется.

На странице компаний появилась вкладка «Подписчики»

И на нее можно перейти.

Вот инструкция: